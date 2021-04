Unfall Kollision zwischen zwei Autos in Sempach Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Schlachtstrasse in Sempach eine seitlich-frontale Kollision zwischen zwei Autos. Verletzt wurde beim Unfall niemand.



Das eine Unfallauto. Bild: Luzerner Polizei

(zfo) Am Mittwoch, kurz nach 7 Uhr, fuhr eine Autofahrerin auf der Schlachtstrasse in Sempach Richtung Hildisrieden. In der Rechtskurve im Bereich der Liegenschaft Gallee geriet die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem von Hildisrieden Richtung Sempach fahrenden Personenwagen. Beim Unfall wurde niemand verletzt, schreibt die Luzerner Polizei in ihrer Mitteilung.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Aufgrund von ausgelaufenen Flüssigkeiten musste die Strasse durch eine Putzmaschine gereinigt werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 18'000 Franken.