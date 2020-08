Unfall mit Gummiboot auf der Reuss bei Buchrain: Mann verstorben Der Gummiboot-Unfall vom 1. August auf der Reuss bei Buchrain nimmt ein tragisches Ende. Der verunfallte Mann ist im Spital verstorben.

Die Reuss bei Gisikon, der Unfall ereignete sich bei Buchrain. Bild: Pius Amrein

(rem) Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Reuss bei Buchrain. Zwei Männer aus Eritrea waren mit einem Gummiboot von Luzern flussabwärts unterwegs. Kurz vor Buchrain fiel einer der beiden Männer ins Wasser und wurde abgetrieben. Später konnte der 34-jährige Mann bewusstlos im Uferbereich aufgefunden werden.

Er wurde von Passanten betreut und dann vom Rettungsdienst in einem kritischen Zustand in das Spital gebracht. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilt, ist der Mann am 3. August verstorben.

Tipps der Polizei, des BAV und der SLRG

Die Luzerner Polizei warnt vor unvorbereiteten Ausflügen mit dem Gummiboot. Folgende Regeln gilt es zu beachten: