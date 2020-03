Unfall zwischen Velo und Lastwagen in der Stadt Luzern – Löwenstrasse gesperrt In der Stadt Luzern hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Involviert waren eine Velofahrerin und ein Lastwagen. Die Velofahrerin wurde ins Spital eingeliefert.

Hörerbild Radio Pilatus

(jvf) In der Stadt Luzern kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall. An der Ecke Löwenstrasse/Stadthofstrasse kollidierten um zirka 14.20 Uhr eine Velofahrerin und ein Lastwagen, wie die Luzerner Polizei eine Anfrage bestätigt. Die Velofahrerin wurde dabei verletzt und musste hospitalisiert werden.

Die Löwenstrasse ist wegen des Unfalls Richtung Schlossberg gesperrt. Der Verkehr wird via Weystrasse umgeleitet. Die VBL-Buslinien 1 und 7 wenden vorzeitig. Die Linien 14 und 19 werden umgeleitet. Es kam zu einem Rückstau.