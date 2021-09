Unfallmeldung Radfahrer in Ruswil nach Kollision mit Auto erheblich verletzt Bei der Einmündung in die Rüediswilerstrasse kollidierten ein Radfahrer und eine Autofahrerin seitlich/frontal. Der Radfahrer musste ins Spital gebracht werden.

Am Freitagmittag um kurz nach 12.30 Uhr war ein Radfahrer in Ruswil auf der Rüediswilerstrasse in Richtung Hellbühlerstrasse unterwegs. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, war eine Autofahrerin gleichzeitig auf der Wolhuserstrasse unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Rüediswilerstrasse einzubiegen. Dabei kam es laut Polizei zu einer seitlich/frontalen Kollision.

Der Radfahrer erlitt beim Unfall erhebliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. (lil)