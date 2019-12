Ungewohnte Klänge in St. Erhard – Heavy Metal trifft auf Blasmusik Die Musikgesellschaft Knutwil zeigte sich an ihrem Jahreskonzert experimentierfreudig und offen für ungewohnte Stile.

Im ersten Teil des Jahreskonzertes in der Turnhalle St. Erhard trugen die Musikanten der Musikgesellschaft Knutwil wie gewohnt die Uniform. Manuela Jans-Koch, St. Erhard, 14. Dezember 2019

Ein Jahreskonzert ist mehr als eine musikalische Darbietung. Es ist ein eingespieltes Ritual aus Delegationskarten, Reden, Festwirtschaft, Tombola und Bar. Teil dieser Tradition ist es, das Konzert unter ein Motto zu stellen, und ein Blick in die verschiedenen Programme zeugt von der Experimentierfreude der Blasmusikszene. Die Musikgesellschaft Knutwil hat sich dieses Jahr die hohe Kunst des gepflegten Lärms vorgenommen: Heavy Metal. Und sollte ein Uneingeweihter anfänglich noch zweifeln, ob etwa AC/DC denn mit Blasinstrumenten ihre Wirkung entfalten können, wurde er bald eines Besseren belehrt.

Bevor es aber in der Turnhalle St. Erhard losging mit der «haarigen Musik», so die treffende Umschreibung der Moderatorin Esther Lischer, wurde originale Blasmusikliteratur zum Besten gegeben: Die Knutwiler Musikanten zelebrierten die klassische Marschmusik – den vernehmlichen Bravo-Rufen aus dem Publikum nach noch immer einer der beliebtesten Stile. Sie liessen im rasanten «Pound The Streets» schon mal ihre Affinität zu rockigen Klängen durchscheinen, gönnten dem Publikum mit einer verträumten Nocturne aber auch mal eine Pause.

Turnhalle mutiert doch noch zum Konzertsaal

Im zweiten Teil des Konzertes änderten sich das Outfit und die Klänge merklich. Manuela Jans-Koch, St. Erhard, 14. Dezember 2019

Dazwischen gab Lischer dem Publikum Gedanken zur Musik mit auf den Weg. Besonders gut zum Tragen kam dies bei «Purpose»: Mit dem Wissen, dass der Heilsarmist Paul Sherman hier den Sinn des Lebens auf Notenlinien gebannt hatte, wurden die Pianissimi zur stillen Kontem­plation, die Wechsel zwischen den Registern zum Zwiegespräch über das Leben und als das Werk schliesslich in einem dramatischen Crescendo dem Ende entgegenstrebte, erschien einem die Turnhalle mit ihren Betonwänden doch noch wie ein veritabler Konzertsaal.

Manuela Jans-Koch, St. Erhard, 14. Dezember 2019

Ein anderes Bild präsentierte sich nach der Pause. Die schmucken grünen Uniformkittel waren Lederjacken und wilden Perücken gewichen. Nun beschritt die Musikgesellschaft Knutwil ungewohntes Terrain. Lichteffekte und Videoeinspielungen von Rockkonzertszenen erzeugten Stadionatmosphäre und schnell zeigte sich, dass den Blasinstrumenten auch harte Töne glaubhaft zu entlocken sind. Nur: Wie man im diffusen Bühnenlicht mit einer Sonnenbrille spielen kann, wird wohl für immer das Geheimnis des Cornetisten bleiben. Unterstützt vom Gitarristen Jake Salgado (seine wallende Haarpracht war echt!) und der Keyboarderin Monika Schmutz spielten die Musikanten sich durch die grossen Namen der Rock- und Metal-Welt: AC/DC, Queen, Iron Maiden, Metallica, Guns’n’Roses, Led Zeppelin. Die Musikanten waren voll bei der Sache, ganz zur Freude des Dirigenten und Metal-Fans Roger Stöckli. Das Konzertmotto war seinem Geist entsprungen:

«Am Anfang konnte sich wohl nicht jeder vorstellen, wie es herauskommt.»

Und das Publikum, das bei solchen Anlässen durchschnittlich doch eher im gesetzten Alter ist? Präsident Jérôme Wapf meinte, das Konzertmotto sei durchaus experimentell, sagte aber auch: «Die Vielfalt ist wichtig. Im Programm ist für jeden Geschmack etwas dabei.» Eine Spontanumfrage unter Konzertbesuchern zumindest gab ihm recht.

Manuela Jans-Koch, St. Erhard, 14. Dezember 2019

Einschränkung: Auch im 21. Jahrhundert ist das Schweizer Publikum selbst bei epischen Rockhymnen kaum zum Mitmachen zu animieren. Einschränkung der Einschränkung: Bei Märschen und Polkas hingegen schon. Und so brauchte es bei der – auch das gehört zum Ritual – traditionell zweiten Zugabe, dem «Böhmischen Traum», nicht einmal die Aufforderung des Dirigenten, um den ganzen Saal mitklatschen zu lassen. Stilistische Offenheit ist spannend und spricht ein breites Publikum an, aber vertraute Rituale sind eben auch schön.