Uni Luzern bietet ihre Vorlesungen nur noch digital an – Studentenorganisation: «Die neue Situation wird sehr experimentell sein» Ab kommendem Montag müssen die Studenten aufgrund des Corona-Virus Zuhause bleiben. Damit das Semester doch weitergeführt werden kann, wird die Uni Luzern digital.

Ein leerer Hörsaal der Universität Luzern beim Bahnhof. Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 29. Juli 2011

«Wir verlassen unsere analogen Hörsäle und begeben uns in unsere digitalen Räume», schreibt Rektor Bruno Staffelbach am Donnerstag in einer E-Mail an die Studenten der Universität Luzern. Die Lehrveranstaltungen werden bis mindestens Ende der Osterferien am 20. April nur noch per Livestream, Podcast oder Konferenzschaltung stattfinden.

Dies weil die rasante Ausbreitung des Corona-Virus auch der Universität Sorge bereite, teilt die Bildungsinstitution mit. Es sei ein zentrales Anliegen, die Verantwortung gegenüber Einzelnen und der Gesellschaft ernst zu nehmen und alles für den bestmöglichen Schutz all ihrer Angehörigen zu unternehmen. Zugleich soll das Semester ohne Unterbrechung weiterlaufen.

Rektor regt digitale Kaffeepause an

Möglich wird dies aufgrund der Software «Zoom». Ein engagiertes Team habe in den vergangenen Tagen die technischen Voraussetzungen geschaffen und die personellen Kapazitäten bereitgestellt. «Sowohl Lehrveranstaltungen als auch Sitzungen und Besprechungen – und, warum nicht, auch eine gemeinsame Kaffeepause – werden wir in den nächsten Wochen digital durchführen», schreibt Rektor Bruno Staffelbach in seiner Mitteilung an die Studenten weiter.

Studiorganisation lobt schnelles Handeln

Die Studierendenorganisation Luzern (Sol) heisst das schnelle Handeln der Universitätsleitung und die Suche nach soliden Lösungen gut. «Die neue Situation wird trotzdem sehr experimentell sein», sagt Mirco Bazzani, Sprecher der Sol. Die von der Uni versprochene nahtlose Weiterführung des Semesters werde wohl eher «notdürftig» ausfallen. «Die Übergangszeit wird wohl einige technische Probleme hervorbringen. Denn für jede Vorlesung braucht es einen anderen Link», sagt Bazzani.

Bei vielen Angeboten wie beispielsweise Seminaren gibt es keinen reinen Frontalunterricht. Bazzani sagt: «Ich denke, dass es vielen Lehrpersonen selbst noch nicht klar ist, wie sie diese digital durchführen werden. Es ist nicht unmöglich, diese über Zoom durchzuführen, aber sicher schwieriger. Es geht ein interaktiver Aspekt verloren.»

Einige Studenten freuen sich

Die Studenten hätten in den letzten Wochen bereits gemerkt, dass die Uni die Verlagerung ins Digitale versucht. Einige Vorlesungen fanden schon auf der digitalen Plattform «Zoom» statt. Es habe dadurch einige kuriose Situationen gegeben. Beispielsweise wurde eine Vorlesung digital durchgeführt, eine darauffolgende, die von den gleichen Studenten besucht wurde, fand jedoch im Unigebäude statt. «Dass der Online-Betrieb jetzt definitiv ist und richtig durchgesetzt wird, finde ich besser», so Bazzani.

Er führt weiter aus: «Die Studenten haben auf diesen Moment gewartet, aber viele haben wohl gehofft, dass es nicht so weit kommt. Andere wird es sicher freuen, dass sie Zuhause bleiben können. Die Verlockung besteht natürlich, weniger konzentriert zu sein.» Zoom habe ausserdem eine Chatfunktion und einige Studenten würden da sicher auch weniger wissenschaftliche Dinge reinschreiben.

Die Massnahmen treffen übrigens nicht nur die Studenten sondern auch die Mitarbeiter der Universität. Diese werden von ihrer Dienststelle über den Wechsel ins «Home Office» instruiert. Der Zugang zum Uni-Gebäude sei bis auf Weiteres normal möglich.