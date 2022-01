Universität Luzern Christophe A. Schaltegger gibt die Leitung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ab Der Professor für Politische Ökonomie leitete die Fakultät als Gründungsdekan seit 2015. Der Wechsel stehe nicht im Zusammenhang mit dem neuen Institut für Wirtschaftspolitik.

Christoph A. Schaltegger. Bild PD

An der Spitze der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät gibt es einen Wechsel: Wie die Universität Luzern am Montag mitteilt, übernimmt Professor Simon Lüchinger per 1. Februar das Amt des Dekans von Christoph A. Schaltegger. Letzterer leitete als Gründungsdekan die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät seit 2015. Wie die Uni auf Anfrage mitteilt, erfolge der Wechsel im Rahmen des üblichen Turnus, der zwei bis vier Jahre betrage. Schaltegger gibt die Leitung des Dekanats nach zwei Amtsperioden ab. Er bleibt an der Uni Luzern Professor für Politische Ökonomie. Auch stehe der Schritt nicht im Zusammenhang mit dem im Dezember gegründeten neuen Institut für Wirtschaftspolitik, dessen Direktor Schaltegger ist.

Simon Lüchinger. Bild PD

Schalteggers Nachfolger Simon Lüchinger ist seit 2010 Professor für Ökonomie an der Universität Luzern. Er studierte an der Universität Zürich, wo er 2007 promovierte. Nach einem Aufenthalt als Gastforscher an der London School of Economics war er Oberassistent an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Er habilitierte 2013 in Volkswirtschaftslehre an der Universität Luzern.

Als Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wurde zudem Martin Hartmann für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.