Universität Luzern Ökonomen wollen raus aus dem Elfenbeinturm: Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik hat seinen Betrieb aufgenommen Das neuste An-Institut der Universität Luzern hat sich am Mittwoch in Zürich vorgestellt. Es will komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge einfach darstellen – und raus aus der akademischen Blase.

«Wirtschaftspolitik für alle» – unter diesem Motto hat sich das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern (IWP) am Mittwoch im Zürcher Kunsthaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Zürcher Kunsthaus? Geschäftsführer René Scheu erklärte dies mit dem Anspruch des IWP, «bei den Leuten», also beim Zielpublikum vor Ort zu sein. «Die meisten Journalisten sind nun mal in Zürich», so Scheu, der bis im Sommer selber Feuilletonchef der NZZ war. Seinen Sitz hat das Institut aber in Luzern. Nach einem Umbau werde man Anfang nächstes Jahr Räumlichkeiten im Grundhof an der Obergrundstrasse beziehen, sagte Scheu.

Uni-Professor Christoph Schaltegger ist Direktor des neuen Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. Bild: Philipp Schmidli

Das IWP ist neben dem Urner Institut Kulturen der Alpen und dem Ökumenischen Institut das dritte sogenannte An-Institut der Universität Luzern. Dabei handelt es sich um Institute, die im Wissenschaftsbereich tätig sind und eine universitätsexterne Trägerschaft haben. Was darf man vom neusten An-Institut erwarten? Institutsdirektor Christoph Schaltegger will eine «unabhängige Stimme» schaffen, die «Wirtschaftspolitik für alle» erkläre. «Von der Forschung bis zur Vermittlung: Das ist unsere Raison d’être», so der Dekan der Wirtschaftsfakultät und Professor für Politische Ökonomie.

Komplexe Sachverhalte einfach darstellen

Scheu sagte: «Forschung, deren Erkenntnisse bei den Leuten nicht ankommt, ist nur halbe Forschung.» Eine Aufgabe des IWP sei es, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen. «Wir wollen unsere Erkenntnis verständlich vermitteln, auf Augenhöhe mit den Bürgern.» Dabei helfen soll attraktive Aufbereitung, etwa mittels Erklärvideos oder Grafiken. «Wir werden verschiedene Formate ausprobieren.» Denkbar seien auch Kooperationen mit Bildungsinstitutionen. «Wir würden gerne in die Gymnasien gehen», sagte Scheu. «Aber das ist ein langer Weg. Zuerst müssen wir unsere Glaubwürdigkeit unter die Leute bringen.»

Die Website des Instituts ist bereits aufgeschaltet. Dort sind erste Forschungsergebnisse in Artikelform präsentiert. Darin wird unter anderem gezeigt, für welche Bereiche der Staat sein Geld ausgibt oder wie das Einkommen beeinflusst, wen man heiratet. Der Fokus auf die Wirtschaftspolitik in der Schweiz ist kein Zufall. Laut Christoph Schaltegger gibt es in der Volkswirtschaftslehre einen Trend zur Internationalisierung. «Es ist daher nicht gewährleistet, dass sich Volkswirte mit Schweizer Themen befassen», sagte er. Garniert ist der Beirat des Instituts dennoch mit international bekannten Namen wie etwa dem deutschen Ökonomen Hans-Werner Sinn oder dem britischen Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson.

Finanzierung für fünf Jahre gesichert

Finanziert wird das Institut durch die Stiftung für Schweizer Wirtschaftspolitik, die vom Ebikoner Lift-Industrieller Alfred N. Schindler präsidiert wird. Er hat auch das Fundraising organisiert. In einem Interview mit der NZZ sagte Schaltegger, dass das Institut jährlich einen Betrag von zwei bis drei Millionen Franken zur Verfügung habe, was die Finanzierung von knapp 15 Vollzeitstellen ermögliche. Die Finanzierung ist aktuell für fünf Jahre gesichert, bis Ende 2022 soll die Basis für zehn Jahre gelegt werden.

Im Vorfeld hat die Finanzierung auch für Kritik gesorgt. Der «Tages-Anzeiger» fragte, ob sich Milliardär Schindler ein Uni-Institut kaufe. Und die Luzerner SP stellte der Kantonsregierung Fragen zur ideologischen Ausrichtung des Instituts und warf der Instutionsleitung eine konservativ-libertäre Sicht auf die Politik vor.

Schaltegger wies die Vorwürfe am Mittwoch von sich. «Wir sind ein Forschungsinstitut und damit der wissenschaftlichen Redlichkeit unterstellt», sagte er. Dies ist auch im Kooperationsvertrag zwischen der Universität und dem Institut festgehalten. «Wir haben nicht die Aufgabe, irgendeine Ideologie zu vertreten», so Schaltegger. Im Stiftungsrat seien darum auch keine Politiker zugelassen. Scheu sprach von einer «kleinen Polemik», die dazugehöre und die man gelassen nehme.