Unterirdische Velostation und neuer Bushof: So soll sich der Bahnhof Sursee bis 2023 verändern Der Stadtrat Sursee möchte das Bahnhofareal komplett umbauen. Geplant ist etwa ein Tunnel für 1000 Velos.

Ernesto Piazza

Züge, Busse, Autos, Velos und Fussgänger: Der Bahnhofplatz Sursee muss viel Frequenz schlucken. Täglich steigen dort rund 20'000 Bahn- und Buspassagiere ein und aus. Aufgrund der engen Platzverhältnisse wird das Nadelöhr den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht.

Um diese Situation zu verbessern, wurde bereits vor einiger Zeit der Masterplan Bahnhof Sursee erstellt. Er zeigt die Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Areals sowie seiner unmittelbaren Umgebung auf. Der Stadtrat möchte in dem Gebiet «einen attraktiven, öffentlichen Raum schaffen», erklärt Bauvorsteher Bruno Bucher.

(Bild: Dominik Wunderli, Sursee, 11. Juli 2019)



Der Surseer Bahnhofplatz soll künftig das Eingangstor zur Stadt bilden und einen ansprechenden Ersteindruck bei den Besuchern hinterlassen. Gleichzeitig ist vorgesehen, das Areal als Grundlage für prosperierende wirtschaftliche Tätigkeiten zu nützen.

17,5 Millionen Franken als grobe Kostenschätzung

Kürzlich hat die hierfür ins Leben gerufene Begleitgruppe die Interessierten – die sogenannten Stakeholder – über den aktuellen Stand informiert. Sie sollen sich zum geplanten Ausbau äussern und ihre Anliegen und Wünsche einbringen können.

Das verabschiedete Vorprojekt steht hauptsächlich auf drei Säulen: einer unterirdischen Velostation, einem Bushof und einer generellen Neugestaltung des Bahnhofplatzes (siehe Grafik). Hierfür spricht man von total rund 17,5 Millionen Franken. Wobei Bucher klar sagt: «Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzung, die auf den aktuellen Begebenheiten basiert.» Deren Genauigkeit liegt nach heutigem Projektstand bei plus/minus 25 Prozent.

Platz für Anhänger und Akkuladestation

Die unterirdische Velostation erstreckt sich auf eine Länge von zirka 160 Meter, was ungefähr der Hälfte des ganzen Bahnhofplatzes entspricht. Sie ist 9,5 Meter breit und 3,2 Meter hoch. Die Anlage wird zweistöckig und soll direkt an zwei bestehende Personenunterführungen (Nord und Mitte) angebunden werden. Sowohl von der Industrie-/Leopoldstrasse wie von der Bahnhofstrasse her sind Zufahrtsrampen vorgesehen.

Geplant sind rund 1000 Veloabstellplätze. Die Anzahl ist abhängig von der Aufteilung in frei zugängliche und abgeschlossene Standplätze. Bei letzteren könnten etwa die Akkus von Elektrovelos geladen werden. Und es besteht die Möglichkeit, Velos mit Anhänger oder Lastenvelos unterzubringen. Eine personelle Betreuung und Reparaturdienste in Werkstatträumen und eine öffentliche Toilettenanlage sind wegen der engen Platzverhältnisse aber nicht vorgesehen.

Bauvorsteher Bucher geht davon aus, dass das Velo bei der Mobilitätsentwicklung eine wichtigere Rolle spielen wird. Daher stellt sich die Frage, ob die rund 1000 Plätze längerfristig ausreichen.

Bucher ist zwar der Ansicht, «dass sich das Ganze einpendeln muss».

Dennoch denke man über unterirdische Erweiterungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einem allfälligen Bau einer dritten Personenunterführung Süd nach. Weitere Optionen würden sich mit der Umsetzung der geplanten privaten Neubauprojekte west- und ostseitig der Gleisanlagen ergeben. Entsprechende Anfragen seien von den Investoren wohlwollend aufgenommen worden.