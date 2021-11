Unterschriften eingereicht 50 neue Bäume in fünf Jahren – das fordern die Klimakinder Kriens Am Mittwoch übergab die Jugendgruppierung «Klima Kids Kriens» 800 Unterschriften an die Stadtschreiberin. Ihre Petition hat zum Ziel, die Stadt grüner zu machen. 50 neue Bäume sollen gepflanzt werden.

Rahel Wyss von den «Klima Kids Kriens» übergibt die Petition «50 Bäume im Krienser Zentrum» an die Krienser Stadtschreiberin. Bild: PD

«Bäume sind gut für das Klima, und sie spenden Schatten. Bäume braucht es, um leben zu können. Und Kriens darf nicht nur aus Asphalt bestehen!» Das schreiben die Klima Kids Kriens über ihr Anliegen. Um ihr erklärtes Ziel von 50 neuen Bäumen in der Stadt Kriens erreichen zu können, sammelten sie drei Monate lang Unterschriften. 800 kamen zusammen. Am Mittwoch übergaben zehn Kinder die Petition an Stadtschreiberin Karin Schuhmacher. Die Gruppe sammelte dafür online, in Quartieren und in der Schule.

Die 11-jährige Rahel Wyss, die die Gruppe ins Leben gerufen hatte, wurde bei ihrem Unterfangen von Kolleginnen aus der Pfadi und ihrer Schulklasse unterstützt. «Unsere Petition ist bei vielen sehr gut angekommen», sagt sie über die Rückmeldungen der letzten Monate. Sie wünsche sich vor allem auf dem Stadtplatz mehr Bäume. (mha)