Unwetter «Es ist einfach frustrierend» – Zentralschweizer Winzer rechnen mit Ernteausfall bis zu 90 Prozent Die heftigen Unwetter der letzten Wochen mit Hagel, Starkregen und lokalen Stürmen haben sehr grosse Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen verursacht. Einige Winzer wollen sich nun mit Hagelnetzen wappnen.

Vom Hagel beschädigte Trauben. Bild: Manuela Jans-Koch (Hohenrain, 29. Juli 2021)

Seit Anfang Juni 2021 wurden von der Versicherungsgesellschaft Schweizer Hagel fünfzehn hagelreiche Tage registriert. Einige Regionen, wie zum Beispiel der Kanton Luzern, sind dabei mehrmals getroffen worden. «Im Vergleich zu den Vorjahren befinden wir uns deutlich über dem durchschnittlichen Schadensniveau und es kann schon jetzt festgestellt werden, dass 2021 ein Extremjahr ist», sagt Mediensprecherin Esther Böhler. Was im Vergleich besonders auffalle, ist die ununterbrochene Serie von mehreren Wochen mit heftigen Gewittern, die von Hagel begleitet werden.

Auch Frost und falscher Mehltau sorgen für Schäden

Der Zentralschweizer Rebbaukommissär und Geschäftsführer der Weinbau Mariazell GmbH, Beat Felder, geht von einem sehr grossen Ernteausfall aus: «Durch die etlichen Hagelstürme rechnen wir in der Zentralschweiz mit einem Ernteausfall von 50 Prozent.» Daneben habe auch der Frost und der falsche Mehltau – eine Pflanzenkrankheit bei Weinreben – für Schäden gesorgt. Der Surseer sagt:

«Es ist einfach frustrierend, wenn man ein halbes Jahr arbeitet und dann alles zerstört wird.»

Und er ergänzt: «Insbesondere, weil der Markt derzeit für Luzerner Weine gut wäre und die Restaurants, welche einen zusätzlichen Absatz bieten, wieder geöffnet sind.»

Beat Felder. Bild: Eveline Beerkircher

Dieser Sommer sei im Vergleich zu anderen Jahren besonders schwierig für Winzerinnen und Winzer, weil er noch gar nicht richtig begonnen habe. «Der Frühling war kühl, die Atmosphäre konnte sich gar nicht richtig erwärmen, es gibt immer feuchte Luft im Alpenraum», sagt Felder. So viel Hagel habe es in der Zentralschweiz wohl noch nie gegeben. «Es war kein grosses Thema in den letzten 15 Jahren. Das erhöhte Aufkommen von Hagel hat ganz klar mit dem Klimawandel zu tun.» Eine Prognose, wie es für die verbliebenen Trauben weitergeht, wolle er nicht abgeben. «Das Wetter ist sehr unsicher. Man muss es nehmen, wie es kommt.»

Noch 1000 bis 2000 Weinflaschen abfüllen

Stark vom Hagel getroffen wurden auch die Reben des Winzers Rafael Schacher in Hohenrain auf seinen knapp 1,7 Hektaren, vor allem am 28. Juni. Ein paar Minuten Hagelschlag bescherte ihm einen Ernteausfall von 80 bis 90 Prozent, was so auch von den Versicherungsexperten geschätzt wurde, erklärt er. «Zum Glück sind wir versichert. Doch nun muss ich mir Gedanken machen, ob Hagelnetze eine Option sind, um nächstes Mal besser vorbereitet zu sein.» Im Jahr 2017 habe er schon mal mit Schäden zu kämpfen gehabt, jedoch aufgrund des Frosts. Doch der Hagel sei viel schlimmer:

«Bei Frost hat man immer noch die Möglichkeit, zu handeln – mit Kerzen oder Frostruten – und die Reben zu schützen. Bei Hagel sind die Trauben schlicht weg.»

Winzer Rafael Schacher hat einen Ernteausfall von 80 bis 90 Prozent. Bild: Manuela Jans-Koch (Hohenrain, 29. Juli 2021)

Für ihn gehe es nun darum, den Rest der Ernte zu retten, mit welcher er hoffentlich noch rund 1000 bis 2000 Flaschen Wein abfüllen könne. Der Winzer hat nach dem Unwetter die veröffentlichten Weininserate zurückgezogen. Seine Partnerin arbeite nun in zwei verschiedenen Restaurants, um den finanziellen Ausfall zu kompensieren. Er selber kümmert sich zu Hause vermehrt um die Kinder. Und:

«Ich versuche nun, die Reben gesund zu halten, damit sie möglichst viele Reservestoffe einlagern können und nächstes Jahr wieder eine gute Ernte bringen.»

Vom Hagel beschädigte Äste. Bild: Manuela Jans-Koch (Hohenrain, 29. Juli 2021)

Frost machte noch mehr zu schaffen

Winzer Matthias Brunner von der Weinmanufaktur Brunner besitzt Rebflächen in Eich, Hitzkirch sowie im Kanton Aargau. Davon befinden sich rund 80 Prozent am Eichberg oberhalb des Sempachersees, insgesamt rund 6,5 Hektaren. Davon seien zwei Hektaren stark vom Hagel betroffen, Brunner rechnet dort mit einem Ernteausfall zwischen 60 und 90 Prozent. Bei den Reben in Hitzkirch erwartet der Winzer und Önologe einen Schaden von 35 Prozent.

Die Reben müssen nun möglichst gesund gehalten werden. Bild: Manuela Jans-Koch (Hohenrain, 29. Juli 2021)

Festlegen will sich Brunner aber nicht. Die Situation könne sich mit dem Wachstum der Reben noch ändern. «Der Hagel ist zum Glück relativ früh im Jahr gekommen, die Beeren waren noch ganz klein und elastisch, viele wurden nicht beschädigt», so Brunner. In seinen Hauptparzellen seien noch viele Trauben intakt. Vor allem das Laub sei zerhackt worden. Seit 20 Jahren arbeitet Brunner als Winzer, es ist das erste Mal, dass er von Hagel betroffen ist.

«Das ist verkraftbar, tut aber natürlich trotzdem weh.»

Hagelnetze setzt Brunner keine ein. Die Schäden sind durch die Hagelversicherung gedeckt. Fast mehr zu schaffen machte ihm der Frost im Frühling.