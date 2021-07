Kanton Luzern: Über 210 Notrufe in drei Stunden

Auch der Kanton Luzern wurde am Sonntag nochmals von heftigen Unwettern getroffen. Bei der Luzerner Polizei gingen in der Zeit von 12 bis 15 Uhr über 210 Ereignismeldungen ein. Insbesondere wurden Strassen überflutet und Wasser drang in Gebäude ein.