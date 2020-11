Urban Henzirohs ist neuer persönlicher Mitarbeiter des Luzerner Regierungsrates Fabian Peter Der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter (FDP) hat den Mediensprecher Urban Henzirohs zu seinem neuen persönlichen Berater ernannt. Er wird die Teilzeitstelle 2021 antreten und ersetzt den Politberater Peter Steiner, dessen Anstellung nur befristet war.

Urban Henziroh Bild: PD

(sda) Für den studierten Medien- und Kommunikationswissenschaftler Urban Henziroh mit Jahrgang 1981 ist es eine Rückkehr ins Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD). Er war dort ab 2013 für zwei Jahre Kommunikationsverantwortlicher, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

Seit gut vier Jahren arbeitet Henzirohs in der Unternehmenskommunikation einer Versicherung. Dort wird er in einem Teilpensum auch in Zukunft die Immobilienkommunikation betreuen.