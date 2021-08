Flühli Am falschen Ort gebaut: Schuppen muss aus Moor verschwinden Eine im geschützten Moorgebiet errichtete Remise muss weg. Gegen diese Aufforderung der Luzerner Behörden wehrt sich der Eigentümer vergeblich.

Auf die Spur brachte ein Entlebucher die Behörden gewissermassen selbst. Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons Luzern prüfte sein Gesuch für den Abbruch und den Neubau eines Wohnhauses mit Stall in der Gemeinde Flühli und stiess dabei auf eine Remise, die zwar bewilligt, aber nicht am vereinbarten Standort gebaut worden war. Schuppen und Zufahrt befinden sich stattdessen in einem geschützten Flachmoorgebiet.

Die Behörden gaben dem Grundstückeigentümer in der Folge drei Optionen zur Auswahl: abbrechen, verschieben oder ein nachträgliches Baugesuch einreichen. Wobei in letzterem Fall keine Bewilligung in Aussicht gestellt werden könne. Der Entlebucher wollte sich offenbar mit keiner der gebotenen Möglichkeiten abfinden und wählte stattdessen einen vierten Weg: Er zog vor Gericht. Im Dezember 2018 hatte die kantonale Dienststelle verlangt, innerhalb von sieben Monaten müsse der rechtmässige Zustand wiederhergestellt werden. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Luzerner Kantonsgericht im letzten August ab, worauf sich der Grundstückeigentümer mit einer Beschwerde ans Bundesgericht wandte.

Kritik am Grenzverlauf kommt zu spät

Remise und Zufahrt wurden auf einem Flachmoor gebaut, das von nationaler Bedeutung ist und unter besonderem Schutz steht. Der Eigentümer vertritt jedoch die Auffassung, die Schutzzone sei in den Plänen nicht korrekt eingetragen worden. Weil die Grenzen bereits vor über 25 Jahren festgelegt worden waren, musste sich das Bundesgericht mit der Frage befassen, ob dieser Einwand nicht zu spät kommt.

Bevor der Kanton Luzern Ende der 1990er-Jahre die Moorschutzverordnung erliess, konnten Eigentümer betroffener Grundstücke Einsprache erheben. Von dieser Möglichkeit machte auch der Entlebucher Gebrauch. Allerdings störte er sich damals an anderen Aspekten der Verordnung. «Die angeblich nicht korrekte Abgrenzung der Moorfläche hatte er indes nicht geltend gemacht», stellt das Bundesgericht fest. Der Verzicht auf Gegenwehr in Bezug auf die Grenzziehung holt ihn jetzt ein.

«Dass er darauf verzichtet hat, muss er sich nun anrechnen lassen.»

Seine Kritik kommt zu spät. Am Ausgang des Rechtsstreits hätte sich aber auch ohne Verspätung nichts geändert, fügen die Richter an. Massgeblich seien die Verhältnisse zum Zeitpunkt, als das Gebiet unter Schutz gestellt worden ist. Spätere Veränderungen wie ein künstlich herbeigeführter Graben seien nicht zu berücksichtigen, weil ansonsten dem Ziel eines konsequenten Landschaftsschutzes entgegengewirkt würde. Zu Recht habe die Vorinstanz den Standort der Remise daher als Moorlandschaft eingestuft, urteilt das Bundesgericht und weist die Beschwerde des Grundstückeigentümers ab.