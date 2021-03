Urteil Gemeinde Reiden gewinnt vor Bundesgericht Streit um Pflegekosten Eine Frau zieht von Reiden in ein Zürcher Pflegeheim. Ihr neuer Wohnort zahlt jahrelang die Kosten, will dann aber die Rechnungen an die Luzerner Gemeinde weitergeben.

Der Umzug liegt bereits mehr als zehn Jahre zurück. Damals verliess eine Frau Reiden, um in einer Zürcher Seegemeinde ein Zimmer in einem Alters- und Pflegeheim zu beziehen. Für die Kosten kommen die Heimbewohnerin selbst, ihre Krankenversicherung und ihre neue Wohngemeinde auf. Obwohl die Rentnerin zuvor in Reiden gelebt hatte, musste sich die Luzerner Gemeinde finanziell nicht beteiligen. Dies sollte sich ab 2019 ändern, als die Verantwortlichen der Zürcher Seegemeinde ihre Zahlungen einstellten. Sie verlangten zugleich die bereits ans Heim bezahlten Beiträge für den Januar zurück, rund 4800 Franken. Dabei stützten sie sich auf eine neue Gesetzesbestimmung. Seit Januar 2019 gilt: Die ungedeckten Pflegekosten muss jene Gemeinde übernehmen, in der die pflegebedürftige Person ihren Wohnsitz hat – der Umzug in ein ausserkantonales Pflegeheim ändert nichts an der bisherigen Zuständigkeit.

Umstritten ist, ob diese neue Passage im Krankenversicherungsgesetz auch rückwirkend anwendbar ist. Die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, welche der beiden Gemeinden für den verbleibenden Teil der Pflegekosten aufkommen muss. Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich hatte sich im Mai 2020 auf den Standpunkt gestellt, die neue Regelung gelte genauso bei länger zurückliegenden Heimeintritten und somit auch im aktuellen Fall. Das Zürcher Pflegeheim hätte demnach seine Rechnungen künftig nach Reiden schicken können. Die Luzerner Gemeinde wollte sich damit allerdings nicht abfinden, wandte sich stattdessen ans Bundesgericht. Und der Weiterzug des Zürcher Entscheids zahlt sich aus, wie das am Donnerstag veröffentlichte Urteil zeigt.

Urteil mit weiterreichenden Folgen

Wäre die Frau erst nach dem 1. Januar 2019 in das Zürcher Alters- und Pflegeheim gezogen, müsste die Gemeinde Reiden als bisheriger Wohnsitz die ungedeckten Pflegekosten bezahlen. Doch die Rentnerin ist schon lange vor Einführung der neuen Regelung an den Zürichsee gezogen. Neue Bestimmungen gelten im Normalfall ab jenem Tag, an dem sie in Kraft treten – und nicht rückwirkend. Regeln sollen nicht nachträglich abgeändert werden. Eine sogenannte echte Rückwirkung ist nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, unter anderem muss sie ausdrücklich im Gesetz festgeschrieben sein.

Diese Voraussetzungen sind nach Ansicht des Bundesgerichts im aktuellen Fall nicht erfüllt. Die neue Gesetzespassage lässt sich daher nicht rückwirkend auf vor 2019 erfolgte Heimeintritte anwenden. Das bedeutet: Die Gemeinde Reiden ist mit ihrer Beschwerde erfolgreich und muss sich auch in Zukunft nicht an den Pflegekosten der ehemaligen Einwohnerin beteiligen. Rechnungen des Heims wird weiterhin die Zürcher Seegemeinde begleichen müssen. Die Folgen dieses Grundsatzurteils dürften aber weitreichender sein. Das Bundesgericht jedenfalls hält fest: «Dem Entscheid kommt zudem offenkundig über den konkreten Einzelfall hinaus präjudizielle Wirkung zu hinsichtlich ähnlich gelagerter Fälle.»