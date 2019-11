Urteil im «Fall Malters» ist rechtskräftig: Luzerner Polizeikader definitiv freigesprochen Aufatmen bei der Luzerner Polizei: Der Einsatz vom März 2016 in Malters, bei dem eine Frau Suizid beging, war rechtmässig. Zu diesem Schluss kommt das Luzerner Kantonsgericht in einem Urteil, das nun nicht angefochten wird. Alexander von Däniken

Der Luzerner Polizeikommandant Adi Achermann (links) und der ehemalige Kripo-Chef Daniel Bussmann auf dem Weg zum Luzerner Kantonsgericht. (Bild: Pius Amrein, 23. August 2019)

Der schweizweit bekannt gewordene «Fall Malters» ist definitiv abgeschlossen. Das Luzerner Kantonsgericht bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass sein Urteil rechtskräftig ist. Demzufolge werden Polizeikommandant Adi Achermann und der ehemalige Kripo-Chef Daniel Bussmann aus zwei Hauptgründen vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen.

Zum einen seien beim Einsatz die Sorgfaltspflicht und die Verhältnismässigkeit eingehalten worden. Zum andern hat sich die Frau laut Gericht beim misslungenen Zugriff der Polizei eigenverantwortlich das Leben genommen. Sie ist demnach urteils­fähig gewesen.

Zwei Gerichte – dasselbe Urteil

Am 8. und 9. März 2016 hatte die Luzerner Polizei einen Einsatz in Malters. Als die Polizei nach stundenlangen Verhandlungen die Wohnung stürmen wollte, nahm sich die 65-jährige Frau das Leben. Beim Rechtsstreit ging es seither um die Frage, ob sich die Polizeikader der fahrlässigen Tötung schuldig machten oder ob die Frau ihren Suizid eigenverantwortlich wählte, also urteilsfähig gewesen ist.

Nach dem Bezirksgericht Kriens entschied auch das Luzerner Kantonsgericht auf Freispruch für die Polizeikader. Der Sohn der verstorbenen Frau zog das Urteil nicht ans Bundesgericht weiter.

Sicherheitsdirektor «sehr erleichtert»

Der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker sagt auf Anfrage: «Ich bin sehr erleichtert. Ein Weiterzug ans Bundesgericht hätte die Ungewissheit im Departement und im Polizeikorps nochmals verlängert.» Die Last, die nun abfalle, sei riesig. «Auch wenn die Erleichterung schon nach dem erstinstanzlichen Urteil sehr gross war – das Damoklesschwert ist erst jetzt weg», so der SVP-Regierungsrat.

Wäre der Fall vor Bundesgericht gelandet und hätte dieses auf fahrlässige Tötung entschieden, hätte dies bei der Polizei «erhebliche Unsicherheit ausgelöst». Wenn sich die Einsatzleitung nach vorsichtiger Abwägung aller Varianten zu einer Intervention entschliesse, «sollte dies ohne juristische Konsequenzen möglich sein», sagt Winiker. Das Bezirksgericht Kriens und auch das Luzerner Kantonsgericht hätten umfangreiche Abklärungen getroffen, um festzustellen, dass die Intervention rechtmässig gewesen sei.

Polizeikommandant Adi Achermann ist aus Termingründen nicht für eine Stellungnahme erreichbar, lässt aber ausrichten, dass er sich am 29. November äussern wird. Der Anwalt des Sohnes der Verstorbenen war am Mittwoch nicht für eine Stellungnahme erreichbar.