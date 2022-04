Urteil Kantonsgericht verhängt sieben Jahre Landesverweis gegen einen Kickboxer Die zweite Instanz bleibt bei der schweren Körperverletzung – das hat einen Landesverweis und 19 Monate bedingte Haft zur Folge. Ob der Kosovare das Urteil ans Bundesgericht weiterzieht, ist noch offen.

Die Schlägerei vor einem Club in der Stadt Luzern ist fünf Jahre her. Zeugenaussagen und mehrere Videoaufnahmen haben den vom Luzerner Kriminalgericht wegen schwerer Körperverletzung verurteilten Kosovaren belastet. Der Schlägerei vorangegangen war ein Streit um einen Joint, der den Beschuldigten veranlasste, das Opfer zu treten. Das Schweizer Opfer erholte sich nicht, war arbeitsunfähig und musste sich für eine Invalidenrente anmelden. Der heute 28-jährige Kosovare sieht sich jedoch nicht als Täter, sondern als Opfer: Er habe aus Notwehr gehandelt.

An der Berufungsverhandlung vor dem Luzerner Kantonsgericht kämpfte der Beschuldigte gegen einen mehrjährigen Landesverweis. Sein Verteidiger plädierte auf einfache Körperverletzung. Diese Strafe würde nicht zu einem Landesverweis führen. Am Montag war die öffentliche Urteilseröffnung.

Kickboxer wusste, wie Fusstritte wirken

Für das Luzerner Kantonsgericht ist der Straftatbestand einer versuchten schweren Körperverletzung erfüllt. Das hätten sowohl die Zeugenaussagen wie auch die gesichteten Videoaufnahmen eindeutig bewiesen. Von Notwehr könne nicht die Rede sein, so der Richter an der mündlichen Urteilseröffnung. Da es sich bei der schweren Körperverletzung um eine sogenannte Katalogtat handelt und diese automatisch einen Landesverweis zur Folge hat, kommen zu den 19 Monaten bedingter Freiheitsstrafe 7 Jahre Landesverweis dazu. In seiner Kurzbegründung sagte der Richter: «Der kampfsporterfahrene Mann wusste um die Folgen seiner Fusstritte und Faustschläge.»

Das Luzerner Kantonsgericht hat das Urteil mündlich eröffnet.

Zum Landesverweis fügt der Richter an: «Obwohl der Beschuldigte seine prägenden Kinder- und Jugendjahre in der Schweiz verbrachte und auch seine Lehre hier absolvierte, kann nicht von einem persönlichen Härtefall ausgegangen werden.» Der Mann habe sich bis zu seiner Tat 2017 an die Schweizerische Rechtsordnung gehalten. Doch er könne sowohl beruflich, wie auch sozial im Kosovo Fuss fassen. Und auch seine Frau, die ebenfalls aus dem Kosovo stamme, verfüge dort über ein soziales Netz. Der Landesverweis, der drei Jahre unter dem Antrag des Kriminalgerichts liegt, sei vertretbar.

Für den Mann steht viel auf dem Spiel mit einem mehrjährigen Landesverweis. Er kam 1997 als Vierjähriger in die Schweiz, besuchte die Schulen und machte eine Lehre. Er hat eine Arbeitsstelle und lebt heute mit seiner Frau in einer Luzerner Agglomerationsgemeinde. Ob er das Urteil ans Bundesgericht weiterzieht, ist noch offen. Das schriftliche Urteil wird den Parteien zugestellt.