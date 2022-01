Urteil des Kriminalgerichts Raubüberfälle im Kanton Luzern: Täter müssen nach der Haft die Schweiz verlassen Mehrfacher Raub in Geuensee und Sursee: Jetzt liegen die Urteile für alle sechs Täter vor. Die Verteidiger haben bereits Berufung angemeldet.

Fünf Kosovaren und ein Italiener haben im Jahr 2018 Raubüberfälle auf den Tankstellenshop in Geuensee und auf Banken in Sursee und Reiden geplant und teilweise ausgeführt. Dabei hatten die sechs Täter unterschiedliche Aufgaben. Die einen waren Fahrer oder Späher, andere setzten den Raub um. Die Verteidigung sprach diesbezüglich von einer «Gruppenarbeit mit Gleichberechtigten.» Die Männer mussten sich unter anderem wegen mehrfachen Raubes vor Gericht verantworten. Der letzte der sechs Männer stand im Dezember vor dem Luzerner Kriminalgericht. Die anderen Täter hatten ihre Verhandlung bereits im Oktober. Der «Italiener» sitzt bereits in Haft, für einen weiteren gab es eine bedingte Freiheitsstrafe. Jetzt liegen die letzten Urteile im Dispositiv vor.

Luzerner Kriminalgericht am Alpenquai 10. Bild: sam

12 Jahre Landesverweis

Für den letzten verurteilten Täter, einen 33-jährigen Kosovaren, forderte die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft und zehn Jahre Landesverweis. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für «den Kopf der Bande». Das bestreitet der Beschuldigte, er sei ein Mittäter und nicht der Kopf der Bande. Der Mann, der in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist und hier die Schule und seine Ausbildung gemacht hat, kämpft um den Verbleib in der Schweiz. Bereits an der Verhandlung sagte er zum drohenden Landesverweis: «Die Schweiz ist meine Heimat, ich kenne nichts anderes. Es tut mir leid, was ich gemacht habe.» Die Verteidigung forderte denn auch den Verzicht auf den Landesverweis.

Das Luzerner Kriminalgericht ging beim Landesverweis zwei Jahre über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus und verurteilte ihn zu zwölf Jahren Landesverweis, einschliesslich der Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS). Die Haftstrafe setzte das Gericht auf fünf Jahre und sechs Monate fest.

Der Fall ist noch nicht abgeschlossen

Glimpflicher davon kamen drei weitere Mittäter. Sie wurden zu Haftstrafen von drei Jahren und neun Monaten, zwei Jahren und neun Monaten und zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Die Landesverweise setzte das Gericht bei diesen Männern auf zehn Jahre fest. Alle Verurteilten haben Frauen, Kinder und ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz. Für sie sei der Landesverweis die härteste Strafe, sagten ihre Verteidiger bereits an der Verhandlung.

Zur Verhaftung von drei der Tätern war es im August 2018 beim Versuch, eine Bankfiliale in Reiden zu überfallen, gekommen. Die weiteren Komplizen konnten dann im Verlauf der Abklärungen festgenommen werden. Einer sitzt seit seiner Verhaftung im Gefängnis, die anderen Täter sind bislang in Freiheit. Mit dem aktuellen Urteil drohen den vier Männern nun ebenfalls Haftstrafen. Die Verteidiger der vier Verurteilten haben Berufung angemeldet.