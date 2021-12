Luzern Partygänger verletzt im Streit zwei Männer mit einer Glasflasche – 24 Monate bedingt Ein 20-jähriger Lehrling hat vor einer Luzerner Bar zwei Leute mit einer Flasche attackiert. Das Luzerner Kriminalgericht verurteilte den Mann für versuchte schwere Körperverletzung und Raufhandel.

Nach einer Geburtstagsparty in einem Luzerner Nachtclub am 16. November 2019 hat sich vor dem Lokal in den frühen Morgenstunden eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern ereignet. Ein 20-jähriger Lehrling hat dabei zwei Algerier mit einer Glasflasche verletzt. Dafür musste er sich am 10. Dezember 2021 vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten.

Die Richter haben den Mann aus dem Kanton Bern zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt. Die Strafe ist bedingt vollziehbar, bei einer Probezeit von drei Jahren, wie im Urteil, welches im Dispositiv vorliegt, beschrieben ist.

Portemonnaie war weg, der Beschuldigte wollte es zurückholen

Die beiden Nordafrikaner haben den jungen Burschen gemäss Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft nach einer Zigarette gefragt. Nachdem dieser verneinte, habe das Duo ihn in ein Gespräch verwickelt. Dabei sollen die beiden Männer dem Partygänger immer näher gekommen sein.

Nachdem sie sich entfernt haben, bemerkte der Beschuldigte, dass ihm sein Portemonnaie aus der Jacke entwendet worden ist, wie er an der Verhandlung ausführte. Weil er angenommen hatte, dass die Männer ihm dieses entwendet haben, lief er ihnen nach. Es kam zu einem Handgemenge. Der Beschuldigte sagte den Richtern: «Ich ging davon aus, dass sie mich schlagen werden.» Als einer der Männer in seine Jackentasche griff, hat der Beschuldigte gemäss seinen Aussagen gesehen, dass etwas aufblitzt.

Nur verteidigt, mit zerschlagener Flasche

Er habe geglaubt, dass es sich dabei um ein Messer handle. Aus Furcht griff er sich eine Glasflasche und schlug diese dem einen Mann über den Kopf. Die Flasche ging im Verlauf der Auseinandersetzung zu Bruch. Der junge Mann setzte sie auch gegen den andern Algerier ein und verletzte diesen am Hals. Der Beschuldigte gab an, nicht gewusst zu haben, wann die Flasche zu Bruch gegangen sei. Er habe sich nur verteidigt.

Die Staatsanwältin hingegen beschuldigte ihn, bewusst mit der abgebrochenen Flasche auf den Mann losgegangen zu sein. Er habe ihm die Flasche in den Hals gedrückt. Er habe wissen müssen, dass dadurch Menschen lebensgefährlich verletzt werden können.

Der Beschuldigte muss dem Kriminalgericht insgesamt 9907 Franken Verfahrenskosten sowie 300 Franken Busse bezahlen.