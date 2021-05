Urteil Bezirksgericht Luzern Streit ums Geld endet: Mieter zahlt nun trotz angeblichen Gestanks in der Wohnung Es ging um ausstehende Mieten in der Höhe von 12'000 Franken. Vor der Schlichtungsbehörde wurde noch gestritten, vor dem Gericht gab's dann eine Einigung.

Bezirksgericht Luzern Bild: sam

Vermieter und Mieter hat es in diesem Fall gewaltig gestunken. Während der eine auf den monatlichen Zins von 1600 Franken für eine 3,5-Zimmerwohnung in der Stadt Luzern wartete, hat der andere Geruch wahrgenommen und sich damit seiner Zahlungspflicht entledigt. Sie landeten bei der Schlichtungsstelle, dort wurde weiter gestritten. Der Fall kam schliesslich vors Bezirksgericht. Während der Verhandlung waren die Fronten noch verhärtet. Der Vermieter blieb bei seiner Forderung. Der Mieter, der nach eigenen Angaben wegen des Gestanks nur drei Tage in der Wohnung leben konnte, wollte nicht zahlen.

Der angebliche Gestank vermochte jedoch nicht zu überzeugen. So wurde nach 90 Minuten Verhandlung unter Ausschluss eine Lösung gesucht. Und die beiden Parteien konnten sich einigen. Der Mieter muss die Ausstände bezahlen. Obendrauf kommen die Gerichtskosten und eine Parteientschädigung für den Kläger. Gesamthaft sind das 14'425 Franken, die er in drei Raten dem Vermieter bezahlen muss. Vor der Schlichtungsstelle wurden vom Vermieter noch 12'000 Franken verlangt.