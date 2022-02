Vandalismus Nach angezündeten Handtuchspendern: Sempach überprüft Videokameras auf dem Schulareal Sie hoffen, Sachbeschädigungen so in Schach zu halten. Und wenn das nicht gelingt, soll wenigstens die Täterschaft identifiziert werden können: Im Kanton Luzern setzen immer mehr Gemeinden auf Videoüberwachung.

«Vandalen und Sprayer wüten in Sempach», teilte die Gemeinde am Mittwoch mit. Was ist passiert? «In den letzten Wochen wurden das Turnhallengebäude Rank und Installationen wie eine Infotafel beim Parkplatz Dreiangel besprayt. In den Garderoben der Turnhalle Rank wurden zudem die Handtuchspender angezündet», sagt Bildungsvorsteherin Tanja Schnyder (FDP). Zwar halte sich der Sachschaden in Grenzen – die Kosten belaufen sich auf rund 4000 Franken. Dennoch nehme man das Thema Vandalismus «sehr ernst». So bringt die Stadt Vorfälle konsequent zur Anzeige. Auch die aktuellen Sachbeschädigungen hat sie der Polizei gemeldet sowie Anzeige gegen Unbekannt eingereicht.

Weil sich die Vorkommnisse wiederholt und in den letzten Wochen gehäuft haben, prüft der Stadtrat nun die Einführung von Überwachungskameras auf dem Schulhausareal. Noch liegen aber keine konkreten Pläne vor. Erste Diskussionen will der Gemeinderat am Donnerstag führen. Schnyder betont, dass der Entscheid sorgfältig abgewägt werden müsse:

«Die Überwachung im öffentlichen Raum ist sehr heikel. Wir sind uns der Sensibilität des Themas bewusst.»

Ruswil plant Kamera bei Kadaversammelstelle

Trotz kritischer Punkte bezüglich der Privatsphäre oder des Risikos, dass die Massnahme nur zu einer Verlagerung des Problems führt – in Luzern lassen schon viele Gemeinden vereinzelte Plätze per Video überwachen. Reiden, Sursee, Neuenkirch, Rothenburg oder Horw beispielsweise, um nur mal einige zu nennen.

Und der Trend setzt sich fort: Auch in Ruswil sollen Überwachungskameras einst zum Einsatz kommen. Bereits 2019 hiess es, es würden rechtliche Abklärungen für ein entsprechendes Reglement getroffen. Angesprochen auf den aktuellen Stand sagt Gemeindepräsident Franzsepp Erni (Mitte): «Bevor wir die Kameras wirklich anschaffen, wollen wir noch die Revision des kantonalen Datenschutzgesetzes abwarten, die im September in Kraft tritt.» Dabei handelt es sich lediglich um eine Formalität. Im Videoüberwachungsgesetz muss der entsprechende Verweis auf das revidierte Datenschutzgesetz angepasst werden; inhaltlich wird die Überarbeitung keinen Einfluss auf die derzeit geltenden Bestimmungen haben.

Für Erni ist klar, dass die Kameras künftig sparsam eingesetzt werden sollen. «Uns geht es nicht um eine generelle Überwachung der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen die Geräte nur punktuell an Plätzen wie der regionalen Kadaversammelstelle installieren», betont er und erklärt: «Da es vorkommt, dass Tierkadaver ausserhalb der Öffnungszeiten deponiert werden, brauchen wir die Kamera, um mögliche Lieferanten zu identifizieren.»

Udligenswil verzichtet nach Abklärungen vorerst auf Videoüberwachung

Um Verwüstungen – insbesondere auf dem Schulhausareal – möglichst in Schach zu halten, machte man sich auch in Udligenswil Gedanken darüber, Videokameras anzuschaffen. Doch anders als in Ruswil werden sie nicht zum Einsatz kommen – so zumindest die Hoffnung der Gemeinde. Laut Präsident Florian Ulrich (FDP) will man es zunächst mit alternativen Lösungen versuchen. Heisst: Die Bevölkerung und insbesondere die Jugendlichen stärker für das Thema zu sensibilisieren, ein attraktives Jugend- und Freizeitangebot zu schaffen und künftig Sicherheitsbeamte gezielt auf Kontrollrundgänge zu schicken. «Damit kann ein grösseres Gebiet abgedeckt werden und es wird mehr Gewicht auf den Dialog gesetzt», erklärt Ulrich die Überlegungen dahinter.