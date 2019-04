12-jähriger Velofahrer bei Kollision mit Auto in Nottwil verletzt Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Oberdorfstrasse in Nottwil ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velo. Der 12-jährige Radfahrer wurde dabei verletzt und musste ins Spital.

(pd/dvm) Zum Unfall ist es um zirka 11.50 Uhr gekommen, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Eine Autofahrerin war auf der Oberdorfstrasse in Nottwil in Richtung Oberdorf unterwegs. Auf der Höhe der Einmündung Obere Kirchmatte wollte sie links abbiegen. Dabei stiess das Auto mit eine Velo, das auf der Oberdorfstrasse in Richtung Kantonsstrasse fuhr, zusammen.

Der 12-jährige Velofahrer verletzte sich beim Unfall und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5‘500 Franken.