Stadt Luzern: Verletzter Fahrer eines Elektrovelos aufgefunden Passanten haben in der Stadt Luzern einen erheblich verletzten Fahrer eines Elektrovelos aufgefunden. Der Unfallhergang ist noch unklar – die Polizei sucht Zeugen.

(pjm) Am Sonntagabend, um kurz vor 23.30 Uhr, fanden Passanten am Alpenquai 10 in Luzern einen verletzten Velofahrer auf. Neben dem Verunfallten wurde ein Elektrovelo sichergestellt, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der Verunfallte wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert.

Die Behörden gehen aktuell von einem Selbstunfall aus, der genaue Unfallhergang ist allerdings noch unklar. Zeugen, welche Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben, sind erbeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 melden.