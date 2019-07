Velofahrerin verletzt sich bei Unfall in Sursee – Polizei sucht Zeugen Bei einem Abbiegemanöver eines Lieferwagens ist in Sursee eine 14-jährige Fahrradfahrerin gestürzt. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

(pd/dvm) Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag um etwa 16.50 Uhr. Zwei Velofahrerinnen fuhren auf ihren Velos in Sursee auf dem Radstreifen der Allmendstrasse von der Moosgasse her in Richtung Geuensee. Kurz vor der Abzweigung in die Chommlibachstrasse überholte ein Fahrzeug die beiden Velos und bog vor diesen nach rechts in die Chommlibachstrasse ab. Die vordere Fahrradfahrerin musste deshalb stark abbremsen, kam zu Fall und verletzte sich dabei. Die 14-Jährige begab sich in ärztliche Behandlung.

Der genaue Unfallhergang ist unklar. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Luzerner Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.