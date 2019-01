Veloparking an der Bahnhofstrasse: SVP ergreift Referendum Das Projekt Veloparking an der Bahnhofstrasse sei zu teuer, moniert die die Stadtluzerner SVP. Darum geht die Partei ab Samstag auf Unterschriftensammlung. Yasmin Kunz

So sieht das 2016 vorgestellte Siegerprojekt «Take a walk on the bright side» für die Umgestaltung der Luzerner Bahnhofstrasse aus. (Visualisierung: PD)

13,5 Millionen Franken will der Luzerner Stadtrat in ein Veloparking an der Bahnhofstrasse investieren. Der Grosse Stadtrat hat an seiner letzten Sitzung zwei Millionen Franken für die Projektierung bewilligt. Die 106 Meter lange und 12 Meter breite Station soll im Zuge der Neugestaltung der Bahnhofstrasse knapp 1100 Abstellplätze umfassen.

Die SVP Stadt Luzern findet das zu viel Geld. «Es gibt keinen Grund für ein solches Projekt, denn die Abstellflächen zwischen Uni und Bahnhof sind heute schlecht ausgelastet», schreibt Dieter Haller, Präsident der SVP Stadt Luzern und Kantonsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Der Betrag «ist eine Verschwendung»

«Dass man bereit ist, derart viel Geld auszugeben, zeigt dass die Argumente, die gegen unser Budgetreferendum hervorgebracht werden, nicht haltbar sind», sagt Haller. Zudem weist der Stadtluzerner SVP-Präsident darauf hin, dass die Bürgerlichen mit der Forderung nach einer Steuersenkung bei den Linken nicht gut ankommen, weil damit rund 16 Millionen Franken wegfallen würden. «Die gleiche linke Mehrheit ist aber der Meinung, man könne einen ähnlich hohen Betrag für das Projekt verschwenden,» so Haller.

Die SVP Stadt Luzern ergreift gegen den Projektierungskredit das Referendum. Ab Samstag sammelt die Partei Unterschriften.