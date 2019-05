Wenige Tage vor Luzerner Abstimmung: Private präsentieren Veloparking-Alternative Grösser, günstiger und unter der Reuss statt unter der Bahnhofstrasse: Private bringen zusammen mit City-Vereinigung und Wirtschaftsverband eine neue Veloparking-Idee ins Spiel. Nur: Warum kommt der Vorschlag erst jetzt? Roman Hodel

So stellen sich die Initianten des Veloparkings unter der Reuss das Ufer an der Bahnhofstrasse künftig vor – im Betonkubus links fänden Lift und Treppen Platz. (Visualisierung: PD)

«Es ist nie zu spät», sagt André Bachmann, Vorstandsmitglied der Luzerner City-Vereinigung. Das muss er allerdings auch sagen. Denn nur wenige Tage bevor die Stadtluzerner am 19. Mai über einen Projektierungskredit von zwei Millionen Franken für ein Veloparking unter der Bahnhofstrasse befinden, präsentieren die City-Vereinigung, der Wirtschaftsverband der Stadt Luzern und Private ein Alternativprojekt.

«Die Notwendigkeit einer Velostation ist für uns unbestritten», sagt Bachmann, «doch das aktuelle Projekt schwächt mit seiner Rampe direkt vor den Gebäuden den Zugang zu den Läden und erschwert eine attraktive Nutzung der Erdgeschosse etwa für Gastrobetriebe.» Hier die die Rampe vor dem Swisscom-Gebäude, wie sie auf einer Visualisierung im Bericht und Antrag des Stadtrats zur Aufwertung der Bahnhofstrasse zu sehen ist:

Zudem ist das Veloparking-Projekt der Stadt laut Bachmann auch zu teuer. Die Baukosten pro Veloabstellplatz betragen rund 12'400 Franken. «Bei unserem Vorschlag wären es nur 7250 Franken.»

Erarbeitet wurde das Alternativprojekt von Architekt Frieder Hiss (bekannt etwa durch sein Konzept «Stadt am Wasser») sowie den Bauingenieuren Matthias und Peter Bucher (der alt CVP-Grossstadtrat wirkt unter anderem beim Projekt Museggparking mit). Sie schlagen vor, das Veloparking unter der Reuss zu platzieren – selbstverständlich müsste der Kanton als Gewässerbesitzer dazu seinen Segen geben:

In ihrem Konzept listen sie folgende Vorteile auf:

Platz für 1500 Velos (statt 1100 wie beim aktuellen Projekt) mit Option auf Erweiterung um zirka 500 Plätze.

Dank zwei Rampen kann die Velostation aus beiden Richtungen der Bahnhofstrasse erreicht werden.

Die Werkleitungen unter der Bahnhofstrasse (Abwasser, Glasfaser, usw.) bleiben unangetastet.

Angrenzend an den Erschliessungs-Kubus mit Lifts und Treppen wäre ein kleines Bistro möglich, zudem Ufertreppen als Zugang zum Fluss als «markanter Mehrwert für Einheimische und Gäste».

Realisierung möglich unabhängig von der Aufwertung der Bahnhofstrasse.

Trotz mehr Platz sind die Kosten mit total geschätzten 11 Millionen Franken zirka 2,5 Millionen günstiger als beim aktuellen Projekt mit 13,5 Millionen Franken.

Kein direkter Zugang zum Bahnhof

Gemäss Frieder Hiss hat ihr Projekt zwar keinen direkten unterirdischen Zugang zum Bahnhof wie das Projekt der Stadt (rot), das direkt an die Bahnhof-Unterführung anschliesst...

Hiss sagt: «Dies ist aufgrund der kurzen Distanz jedoch kein gravierender Nachteil.» Die grundsätzliche Idee einer Velostation an der Bahnhofstrasse habe er schon 2011 bei der Stadt eingebracht, als die SP die Initiative für eine autofreie Bahnhofstrasse lanciert hatte. «Doch als die Stadt nach dem Ja zur Initiative 2013 den Wettbewerb für die Aufwertung der Bahnhofstrasse ausgeschrieben hat, war eine Velostation leider kein Thema.» Erst im letzten November erfuhr die Bevölkerung mit dem Bericht und Antrag zur Aufwertung der Bahnhofstrasse, dass doch ein Veloparking geplant ist (wir berichteten). Auch Peter Bucher nahm da von den Plänen Notiz und wunderte sich über die Kosten:

«Allein vier Millionen Franken für die Verlegung von Kanalisation und Leitungen – das kann es doch nicht sein.»

Abklärungen beim Tiefbauamt hätten zudem ergeben, dass ein Parking unter der Reusssohle nicht geprüft worden sei. «Das kann man doch besser machen», habe er sich gesagt und Kontakt mit Hiss aufgenommen. Und weil es für jede Idee Leute und Organisationen braucht, die diese tragen, meldete sich Bucher bei André Bachmann. Dies allerdings erst vor wenigen Wochen. Laut Bucher haben die Berechnungen Zeit benötigt: «Wenn wir etwas machen, dann seriös.»

Grundsätzlich wäre ein solcher Bau machbar – in Genf etwa existiert bereits ein Parking unter dem See, für Autos allerdings. Bucher und Hiss betonen zudem, dass sie mit ihrem Vorschlag «einen konstruktiven Beitrag als Fachleute, interessierte Bürger und Steuerzahler leisten wollen und auch die Bereitschaft besteht, diesen zu einer Machbarkeitsstudie auszuarbeiten.» Das sehen die City-Vereinigung und der Wirtschaftsverband ebenso. Alexander Gonzalez, Präsident des Wirtschaftsverbands sagt:

«Einfach Nein sagen und keine Alternative aufzeigen, das kommt für uns nicht in Frage.»

Insofern kam die Anfrage von Bucher und Hiss wie gerufen. Im Gegenzug übernahmen die beiden Verbände die Finanzierung der Visualisierungen. Denn Gonzalez stellt klar: «Unser Ziel ist, dass die Stadt diese Alternative prüft – selbst bei einem Ja der Stimmberechtigten, allenfalls helfen wir mit einer Initiative nach.»

Noch ist offen, was die Stadt von dem Ganzen hält. «Der Stadtrat kann noch keine Aussagen zur Idee einer Velostation unter der Reuss machen, da er erst am Freitag, 3. Mai, über dieses Projekt informiert wurde», schreibt Stadträtin Franziska Staub Bitzi (CVP) auf Anfrage. «Er wird sich in den nächsten Tagen damit befassen und danach über seine Haltung informieren.»