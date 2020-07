Velostrassen-Netz auf 20 Kilometern gefordert – Pro Velo Luzern lanciert Volksinitiative In der Stadt Luzern soll innerhalb von zehn Jahren ein mindestens 20 Kilometer langes Netz aus Velobahnen entstehen.

«Wir hören immer wieder Klagen von Velofahrenden. Die Schnellen fühlen sich von Langsameren behindert, Langsame von Schnellen bedrängt», sagt Barbara Irniger, die Geschäftsführerin von Pro Velo Luzern in einer Mitteilung.

Sie spreche von Pendlerinnen auf E-Bikes, gemütlichen Genussfahrern, von Familien mit Anhängern und von Schulkindern, die alle in unterschiedlichen Tempi auf zu schmalen Radstreifen unterwegs sind. Das Miteinander auf den engen Radstreifen scheine schier unmöglich. Es brauche deutlich breitere Velowege.

Verband zeigt schlechte und gute Beispiele auf

In der Mitteilung zeigt der Verband zudem einige Beispiele auf: «Wer von Osten her nach Luzern fährt, erlebt es so: Von der komfortablen Kaspar-Kopp-Strasse von Ebikon herkommend wird es auf der Maihofstrasse eng, auf der Zürichstrasse beklemmend und auf der Alpenstrasse bis zum Luzernerhof der Horror. Auch die Seebrücke und der Bahnhofplatz werden immer wieder als gravierendste Problemstelle genannt.» Die Mehrheit der Velofahrenden fühle sich hier nicht sicher.

Zudem berichtet Irniger:

«Viele Velofahrende fragen uns, warum man nicht die Winkelried- und Neustadtstrasse für den Autoverkehr sperren und zur reinen Veloachse machen kann.»

Als gute Beispiele nennt Pro Velo Luzern das Freigleis, das die Neustadt mit Kriens Mattenhof verbindet, und der Xylophonweg der Reuss entlang. Damit mehr solche Velobahnen gebaut werden, lanciert Pro Velo Luzern deshalb nach der Sommerpause eine Volksinitiative mit diesem Inhalt.