Velounfall an der Seeburgstrasse – Polizei sucht Zeugen Am Dienstagmorgen verunfallte und verletzte sich ein Radfahrer an der Seeburgstrasse aus ungeklärten Gründen. Die Luzerner Polizei ist auf der Suche nach dem dunklen Personenwagen, der daraufhin kurz anhielt und dann weiterfuhr.

(pd/lil) Am Dienstagmorgen um etwa 9 Uhr war ein Velofahrer vom Nebenarm der Seeburgstrasse in Richtung der Hauptverkehrsachse unterwegs. Bei der Einmündung zur Hauptstrasse bei den Häusern der Seeburgstrasse 8 und 10, kam der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen zu Fall, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilt. Er verletzte sich. Gleichzeitig solle sich auf der Seeburgstrasse vom Kreisverkehr her ein dunkler Personenwagen genähert haben. Die unbekannte Lenkerin des Autos hielt kurz an, setzte zurück, umfuhr das am Boden liegende Fahrrad und fuhr anschliessend Richtung Meggen weiter.

Die Luzerner Polizei sucht die unbekannte Lenkerin des dunklen Personenwagens oder Personen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum dunklen Auto machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.