Verein Stadtbild Luzern wehrt sich gegen Bauprojekte Gegen die geplante Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) der Stadt Luzern hat der Verein Stadtbild Luzern Einsprache erhoben. Er erachtet die Teilrevision als Ganzes für unzulässig.

Mit der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung sieht der Verein Stadtbild das bundesrechtlich geschützte Seeufer bei der Seeburg sowie das dortige Häuserensembel in Gefahr. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 2. März 2017)



(zim/pd) An 20 Stellen sieht die Stadt Luzern Änderungen an ihrer BZO vor. Dies sehr zum Unmut des Vereins Stadtbild Luzern (VSL), der sich nach eigenen Angaben «für den Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Stadtbildes und für eine lebenswerte Stadt Luzern» einsetzt. In einer Medienmitteilung begründet der VSL seine Einsprache gegen die geplante BZO-Teilrevision mit drei Punkten, welche seiner Meinung nach die Interessen des Stadtbildes und Landschaftsschutzes in massiver Weise verletzen würden.

Zum einen würde ein um zwei Geschosse plus Aufbauten aufgestocktes Gebäudes der Luzerner Kantonalbank (LUKB) die dortige Umgebung baulich und optisch klar dominieren und den in der dort geltenden Schutz des Ortsbildes «zur Makulatur verkommen lassen». Es stelle sich ausserdem die Frage, wieso für die LUKB derartige, «städtebaulich in keiner Art und Weise zu rechtfertigende» Ausnahmen gemacht würden und was dies zukünftig hinsichtlich der Rechtsgleichheit für andere Grundeigentümer bedeuten würde.

Des Weiteren verstosse die «massive und willkürliche» Erhöhung der Fassadenhöhe von 21 auf 30 Meter beim EWL-Areal gegen das Bau- und Zonenreglement. Dies, weil der Stadtrat nur in «städtebaulich begründeten Ausnahmefällen» eine geringfügige Überschreitung beschliessen könne.

Und schliesslich werde mit der Teilrevision der BZO ein weiterer Anlauf genommen, das Gebiet Seeburg in gravierender Weise umzubauen. Und dies, obwohl die Stimmbürger 2013 «Nein zu einer Verschandelung der historischen Seeburg durch ein Hochhaus» gesagt hätten. Ein durchgehender Baubereich von 150 Metern würde aus Sicht des VSL Seeufer und Gebäudeensemble (beides bundesrechtlich geschützt) in ähnlicher Weise verletzen, wie es das vor wenigen Jahren abgelehnte Hochhaus getan hätte.