Verkehr Der Krienser Einwohnerrat genehmigt die Testplanung für Tempo 30 im Zentrum – die SVP kündigt das Referendum an Das Stadtparlament hat am Donnerstag einen Planungskredit von 300'000 Franken bewilligt. Das letzte Wort könnte aber das Volk haben.

Tempo 50 gilt heute auf der Kantonsstrasse im Krienser Zentrum. Künftig könnte es Tempo 30 sein. Der Krienser Einwohnerrat hat am Donnerstag nach intensiver und langer Diskussion einen Planungskredit von 300'000 Franken für eine Testplanung bewilligt, in deren Rahmen ein neues Verkehrsregime geprüft werden soll. Der Kanton Luzern beteiligt sich mit demselben Betrag an der Planung, die den Abschnitt Schappe Center – Zentrum Pilatus/Dorfplatz – Hofmatt umfasst.

Die Kantonsstrasse im Krienser Zentrum, hier bei der Bushaltestelle Zentrum Pilatus. Bild: Nadia Schärli (14. Oktober 2019)

Die Testplanung hätte eigentlich schon früher beginnen sollen, doch zuerst kam es zu Verzögerungen seitens Kanton, dann wegen des budgetlosen Zustands in Kriens, der nun seit wenigen Wochen beendet ist. «Wir sind froh, dass es endlich vorwärts geht», sagte daher Viktor Bienz (CVP). Der Prozess soll nun so schnell wie möglich beginnen und dauert rund eineinhalb Jahre. Dabei untersuchen interdisziplinäre Planungsteams modellbasiert mögliche Lösungen für das betroffene Gebiet. Durch ist der Planungskredit aber noch nicht. Die SVP kündigte noch während der Debatte im Einwohnerrat das Referendum dagegen an.

SVP-Einwohnerrat Patrick Koch wies auf mögliche Nachteile von Tempo 30 hin: «Der ÖV kommt langsamer voran und der Verkehr verlagert sich auf Quartierstrassen.» Die anderen Fraktionen befürworteten den Kredit. «Das heutige Erscheinungsbild des Zentrums genügt nicht mehr den städtebaulichen Anforderungen. Der motorisierte Verkehr dominiert, die Trennwirkung der Strasse ist gross», sagte Peter Stofer (Grüne). «Mit Tempo 30 können wir uns gegen Transit- und Schwerverkehr wehren», fügte Raphael Spörri (SP) an. «Wir haben nun die Chance, Probleme, die schon seit Jahrzehnten bestehen, anzupacken», sagte Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (CVP).

Zuwarten bis 2024? Antrag der FDP scheitert

Viel zu reden gab ein Antrag der FDP, mit der Testplanung zuzuwarten, bis der vom Kanton geplante Ausbau der Rengglochstrasse abgeschlossen ist – voraussichtlich 2024. Dies, weil unklar ist, wie sich das Bauprojekt auf die Verkehrsmenge im Krienser Zentrum auswirken wird. Gemäss Kanton seien keine negativen Folgen zu befürchten, im Einwohnerrat wurde das jedoch stark angezweifelt. Stadtpräsidentin Kaufmann appellierte an das Parlament, dennoch einen möglichst schnellen Start der Testplanung zu ermöglichen: «Wenn es mehr Verkehr gibt, braucht es ja erst recht eine Lösung.» Ausserdem sei unklar, ob der Kanton in paar Jahren überhaupt noch bereit wäre, sich an den Kosten zu beteiligen. Das Geld, es alleine zu machen, fehle der Stadt Kriens. Das fruchtete, der Antrag scheiterte mit 11 zu 15 Stimmen.