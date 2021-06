Verkehr Kantonsrats-Kommission fordert durchgehende Busspur von Kriens nach Ebikon Schneller durch die Innenstadt: Dies soll für Busse möglich werden, findet die Verkehrskommission des Luzerner Kantonsrats. Dafür brauche es auch keine Spange Nord.

Ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern VBL bei der Pulvermühle in Kriens. Bild: Eveline Beerkircher

Der Luzerner Regierungsrat will auf die 200 Millionen teure Umfahrungsstrasse «Spange Nord» verzichten. Generell will er keine grösseren Bauvorhaben planen, bevor das Konzept «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern» vorliegt – ein Strategiepapier, das die künftige Verkehrspolitik des Kantons definiert.

Dieses Vorgehen skizziert der Regierungsrat im entsprechenden Planungsbericht, der im April veröffentlicht wurde. Die Kommission Verkehr und Bau (VBK) des Luzerner Kantonsrates nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis, wie sie am Donnerstag mitteilte. Dass die Regierung auf die Spange Nord verzichte, sei «folgerichtig, löst jedoch die bestehenden Probleme auch nicht», wie die Kommission festhält. Sie fordert daher, dass eine durchgehende Busspur Kriens – Ebikon evaluiert wird. «Generell erwartet die Kommission, dass in der weiteren Planung durchgehende Bussspuren berücksichtigt werden», heisst es in der Mitteilung.

Bisher war lediglich eine durchgehende Busspur zwischen Kriens und Luzernerhof im Gespräch – und dies auch nur unter der Voraussetzung, dass die Spange Nord gebaut wird. Die Luzerner Regierung war der Ansicht, dass bei einem Verzicht auf die Spange auch die Busspur nicht realistisch ist. Die Kommission ist derweil der Meinung, dass es Verbesserungen für den ÖV braucht, dass diese aber nicht allein zu Lasten des Autoverkehrs gehen sollten. Daher sei auch die von der Regierung geplante abgespeckte Variante der Spange Nord (Reussportbrücke und Öffnung des Autobahnanschlusses Lochhof) auf jeden Fall weiterzuverfolgen.