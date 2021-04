Verkehr Luzern Spätestens in 2 bis 3 Jahren kommt die Reussportbrücke wieder auf den Tisch Die Luzerner Regierung will eine Auslegeordnung in Sachen Verkehr machen. Erst danach soll über neue Grossprojekte entschieden werden – zum Beispiel die Reussportbrücke oder die Busspur durch die Luzerner Innenstadt.

Visualisierung der Reussportbrücke zwischen Fluhmühle (rechts) und Reussport. Swiss Interactive AG

Das Projekt Reussportbrücke wird vorerst sistiert. Das schreibt die Luzerner Regierung in einem Planungsbericht, der im Juni in den Kantonsrat kommt. Bestärkt wird die Regierung durch eine Umfrage bei Parteien, Gemeinden, Verbänden und Anwohnern. Diese zeigt, dass eine neue Brücke über die Reuss zurzeit kaum mehrheitsfähig wäre:

Umfrage Reussportbrücke Soll das Projekt weiter verfolgt werden? Ja (%) Nein (%) 0 25 50 75 100 Anwohner Gemeinden, Verbände Parteien

Für die Reussportbrücke sind die Kantonalparteien FDP, CVP und SVP, während SP, Grüne, GLP und EVP sie ablehnen. Auch der Luzerner Stadtrat sowie die Gemeinderäte von Ebikon, Emmen, Root und Horw stehen der Brücke kritisch gegenüber.

Was ist die Reussportbrücke? Die Reussportbrücke ist sozusagen das Überbleibsel des ursprünglichen Projekts Spange Nord, das der Kanton inzwischen aber beerdigt hat. Die 40 Millionen Franken teure Reussportbrücke würde eine neue Strassenverbindung schaffen zwischen der Fluhmühle (Reussbühl) und der Autobahn A2. Zu diesem Zweck würde vor dem Portal des Reussporttunnels ein neuer Anschluss (Lochhof) eröffnet.

Definitiv vom Tisch ist die Reussportbrücke allerdings noch nicht. Es seien einfach noch zu viele Fragen offen, um bereits jetzt abschliessend über das 40-Millionen-Projekt entscheiden zu können, schreibt der Regierungsrat. Zu klären ist insbesondere die grundsätzliche Stossrichtung der künftigen kantonalen Mobilitätspolitik. Zu diesem Zweck hat die Regierung das Projekt «Zukunft Mobilität im Kanton Luzern» lanciert. In einer ersten Phase soll die Grundsatzfrage geklärt werden, in welchen Gebieten und mit welchen Verkehrsmitteln sich die Luzerner Mobilität in den nächsten Jahren entwickeln soll. Darauf basierend sollen in einer zweiten Phase die nötigen baulichen Massnahmen definiert werden. Das wird in etwa 2 bis 3 Jahren der Fall sein. Spätestens dann wird die Reussportbrücke wieder zum Thema. Die Regierung muss dann entscheiden, ob die Brücke in die neue Mobilitätsstrategie passt oder nicht.

Die Strategie wird mit der Revision des kantonalen Richtplans abgestimmt. Ein erster Entwurf mit einer groben strategischen Stossrichtung soll bis im Herbst 2021 fertig sein und dann den Parteien, Verbänden und Gemeinden zur Mitwirkung vorgelegt werden.

Auch die durchgehende Busspur in der Stadt Luzern ist noch nicht vom Tisch

Heute müssen sich Busse und Autos auf den meisten Strassen in der Innenstadt die Fahrspur teilen – hier auf der Seebrücke. Manuela Jans-Koch | Luzern, 26. November 2020

Die Regierung will also im Moment keine neuen Verkehrsprojekte in die Planung aufnehmen. Umgekehrt will sie sich aber auch keinem Projekt von vornherein verschliessen. Das dürfte die Stadt Luzern freuen. Sie fordert nämlich seit Jahren eine separate Busspur durch die Innenstadt zwischen Luzernerhof und Kriens. Diese Busspur war ursprünglich Teil des Gesamtprojekts «Spange Nord». Nun, da die «Spange» nicht kommt, wird auch die Busspur hinfällig, lautete bisher das Argument der Kantonsregierung. Doch ganz so kategorisch scheint das Nein inzwischen nicht mehr zu sein. Patrick Abegg, Mobilitätskoordinator im kantonalen Bau- und Umweltdepartement, sagt:

«Ob eine durchgehende Busspur die richtige Lösung und machbar ist, wird die gesamtverkehrliche Studie im Zusammenhang mit der der Testplanung zum Durchgangsbahnhof zeigen.»

Dringender Handlungsbedarf am Schlossberg

Verkehrsüberlastung: Ein Bus wartet auf der Kreuzung Schlossberg auf die Weiterfahrt. Eveline Beerkircher

Unbestritten ist hingegen der dringende Handlungsbedarf am Schlossberg, dem chronisch überlasteten Verkehrsknoten im Maihof-Quartier. Das Projekt Spange Nord hatte hier einen deutlichen Ausbau der Verkehrskapazität vorgesehen. Nun, da dieser Ausbau wegfällt, brauche es alternative Massnahmen im Bereich Schlossberg/Friedentalstrasse, schreibt die Regierung. Diese sollen ebenfalls in Abstimmung mit dem Konzept «Zukunft Mobilität» vorangetrieben werden. Auch die oben erwähnte Umfrage zeigt klar, dass der Wunsch nach Verbesserungen am Schlossberg gross ist. Allerdings scheiden sich die Geister an der Frage, ob diese Verbesserungen mit baulichen Massnahmen oder bloss mit betrieblichen Optimierungen erreicht werden sollen. Insbesondere der Luzerner Stadtrat wünscht sich möglichst wenig Eingriffe ins Quartier am Schlossberg.