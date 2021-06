Verkehr Stadt Luzern: Bahn frei für bis zu 300 zusätzliche Töff-Parkplätze Das Wildparkieren soll ein Ende haben: Motorräder sollen in der Stadt Luzern mehr Parkplätze erhalten. Einige davon sollen kostenpflichtig werden: 60 Rappen pro Stunde.

Schnell und meist ohne Stau gelangt man auf zwei Rädern in die Stadt. Doch während Velofahrende ihr Gefährt überall abstellen dürfen, müssen Töff- und Rollerfahrer einen offiziellen Parkplatz suchen. Und davon mangelt es in der Stadt Luzern. Die Folge: Viele Motorräder werden auf Trottoirs, Plätzen oder auf Veloparkflächen abgestellt.

Nun will die Stadt Abhilfe schaffen. Das Stadtparlament hat am Donnerstag dem Bericht & Antrag Motoparkierung zugestimmt. Dieser sieht eine Erhöhung der Zahl der Motorradparkplätze um 200 bis 300 vor. Wo die Parkplätze eingerichtet werden, ist noch offen. Klar ist hingegen, dass dazu etwa 35 Auto-Parkplätze geopfert werden. Das passt nicht allen: «Als Töfffahrer freue ich mich zwar auf mehr Parkplätze. Aber als Autofahrer gefällt es mir gar nicht, dass 35 Parkplätze wegfallen», sagte Damian Hunkeler (FDP).

Im Sommer für Töffs, im Winter für Autos?

Hinzu komme, dass Töffparkplätze vor allem im Sommer genutzt würden. Hunkeler stellte daher den Antrag, dass die 35 Autoparkplätze nur im Sommerhalbjahr für die Motoparkierung zur Verfügung stehen und im Winter jeweils wieder in normale Parkplätze «zurückverwandelt» werden. Dieser Antrag wurde allerdings abgelehnt. Gemäss Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) wären solche Hybrid-Parkplätze kaum oder nur mit grossem Aufwand umsetzbar.

Ein Antrag der SVP, ganz auf die Umnutzung von Autoparkplätzen zu verzichten, scheiterte ebenfalls. Adrian Borgula sagte, 35 verlorene Autoparkplätze würden kaum ins Gewicht fallen angesichts der über 15'000 öffentlichen Parkplätze, die es in Luzern gibt. Borgula argumentierte zudem wirtschaftlich: Ein Autoparkplatz generiere der Innenstadt etwa 1,3 Kunden, die dort einkaufen. Auf derselben Fläche liessen sich aber 5 Motorräder mit 5 Kunden installieren. Borgula: «Zwar kann man mit einem Töff weniger transportieren als mit einem Auto. Trotzdem bezweifle ich, dass uns ein Autofahrer wirtschaftlich gleichviel bringt wie fünf Töfffahrer.»

Seit 2021 erlaubt der Bund Parkgebühren für Motorräder

Mehr Parkplätze sind das eine. Doch die Stadt Luzern will für einige dieser Parkplätze künftig auch Geld verlangen. Parkgebühren für Motorräder waren in der Schweiz bis vor kurzem nicht erlaubt. Seit Anfang 2021 hat der Bund aber die Grundlagen geschaffen, um auch Töfffahrer zur Kasse zu bitten.

Motorrad-Parkplätze im Löwengraben sollen im Rahmen eines Pilotprojekts gebührenpflichtig werden. Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021)

Die Stadt Luzern will von dieser Möglichkeit Gebrauch machen - zunächst im Rahmen eines Pilotprojekts am Löwengraben: Dort soll es künftig 24 Motorrad-Parkplätze geben, deren Benutzung 60 Rappen pro Stunde kostet. Eine zeitliche Beschränkung wie bei den Autos soll es dabei nicht geben. Wenn sich das Konzept bewährt, könnte das Gebührenmodell auf weitere Motorradparkplätze in der Stadt ausgedehnt werden.

Keine Vorzugsbehandlung für Elektro-Motorräder

Viel zu reden gab im Stadtparlament die Frage, ob die Parkgebühren auch für Elektrotöffs gelten sollen. Ein Antrag der Baukommission auf Gebührenbefreiung wurde äusserst knapp abgelehnt - zur Genugtuung von Patrick Zibung (SVP): «Es geht hier um eine Gebühr für die Nutzung des öffentlichen Raums, nicht um eine Lenkung von erwünschten Antriebsarten.» Hier war Adrian Borgula für einmal derselben Meinung: Mit dem Ausbau von Motoparkplätzen und den im Vergleich zu den Autos tiefen Gebühren honoriere man ganz einfach die Flächeneffizienz dieser Fahrzeuge. «Die Umwelteffizienz kann man über andere Kanäle fördern.»

Angenommen hat das Parlament hingegen einen Antrag aus der Baukommission, spezielle Anwohnergebühren zu prüfen. Analog zur Autoparkierung sollen Anwohnerinnen und Anwohner, die ihr Motorrad nicht auf privatem Grund parkieren können, einen öffentlichen Parkplatz benutzen dürfen und dafür eine Jahresgebühr bezahlen. Keine Chance hatte eine Idee von Silvio Bonzanigo (parteilos), die kostenpflichtigen Parkplätze zu überdachen. «Es braucht einen Mehrwert, damit die Leute diese kostenpflichtigen Parkplätze auch nutzen», appellierte Bonzanigo vergeblich.

Weshalb die Parkplätze am Bahnhof gratis bleiben

Adrian Borgula äusserte sich schliesslich noch zur Frage, weshalb der Pilotversuch mit den Parkgebühren im Löwengraben und nicht beispielsweise am Bahnhof durchgeführt wird: Am Löwengraben sei die Nachfrage sehr hoch und es gebe gleichzeitig keine Ausweichparkplätze in der Nähe. Würde man hingegen einen Teil der Parkplätze am Bahnhof kostenpflichtig machen, würden die Töffahrer wohl einfach auf andere Plätze nebenan ausweichen.