Verkehr staut sich auf der Hauptstrasse Luzern-Bern wegen Unfall in Schüpfheim Auf der Hauptstrasse Luzern-Bern staut der Verkehr auf der Höhe Schüpfheim in beide Richtungen. Grund ist laut TCS ein Unfall. Raphael Zemp

Ein Unfall auf der Hauptstrasse in Schüpfheim hat zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen geführt. Das schreibt der Touring Club Schweiz (TCS) in einer Verkehrsmeldung vom Mittwochmorgen um 6.23 Uhr auf seiner Homepage. Der Verkehr werde wechselseitig geführt.

Die Luzerner Polizei konnte für eine Stellungnahme noch nicht erreicht werden. Weitere Infos folgen.