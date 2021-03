Verkehr Tempo 30 im Krienser Zentrum: Planungen verzögern sich um mindestens ein halbes Jahr Wegen des budgetlosen Zustands kann die Testplanung für ein neues Verkehrsregime auf der Luzernerstrasse nicht gestartet werden. Damit geht das Warten weiter.

2018 war es, als der Krienser Einwohnerrat sich im Rahmen des neuen Gesamtverkehrskonzepts dafür aussprach, die Einführung von Tempo 30 auf der Kantonsstrasse im Zentrum zu prüfen.

Die Kantonsstrasse im Krienser Zentrum. Bild: Nadia Schärli (14. Oktober 2019)

Seither ist nicht viel passiert. Zunächst unter anderem, weil beim Kanton die Ressourcen für die Bearbeitung fehlten. Und jetzt klemmt es auch bei der Stadt Kriens. Eigentlich wollte sie gemeinsam mit dem Kanton eine Testplanung für die Einführung von Tempo 30 durchführen. Diese ist wegen des budgetlosen Zustands derzeit aber blockiert, wie die Stadt mitteilt.

Die Vorbereitung der Testplanung war eigentlich im ersten Quartal dieses Jahres geplant, die Durchführung ab dem zweiten Quartal bis zum ersten Quartal 2022. Nun verzögere sich dieser Zeitplan um mindestens ein halbes Jahr, wie Jesús Turiño, Abteilungsleiter Präsidialdienste der Stadt Kriens, auf Anfrage schreibt.

Stadt und Kanton teilen sich die Kosten

Vorgesehen ist, dass sich der Kanton Luzern und Stadt Kriens die Kosten für die Testplanung von 300'000 Franken hälftig teilen. Die Vereinbarung mit dem Kanton sei vorbereitet und das Projekt könne gestartet werden, sobald die Stadt ein Budget habe und der Einwohnerrat dem Planungskredit zustimmt. Bis dann dauert es noch ein paar Monate: Nach dem Volks-Nein zur ersten Version des Budgets im Januar überarbeitet der Stadtrat aktuell die Vorlage. Sie kommt voraussichtlich am 29. April in den Einwohnerrat. Eine allfällige zweite Volksabstimmung – bei einer Steuererhöhung oder einem Referendum – fände im Juni statt.

In der Testplanung soll eine breite Palette von Verkehrslösungen und deren Machbarkeit aufgezeigt werden; mit Kostenschätzung und Bestvariante. Das Ergebnis werde in einem Konzeptplan, Masterplan oder Ähnlichem aufbereitet und festgehalten, so Turiño. Dieser diene Stadt und Kanton dann als Grundlage für die nachfolgenden konkreten Planungsvorhaben.