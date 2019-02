Verkehr: Weggiser Gemeinderat bittet Bevölkerung um Geduld Wegen zweier Grossbaustellen herrscht zeitweise ein Verkehrschaos in Weggis. Das sorgte unlängst für Unmut. Nun bahnt sich Besserung ab.

Seit Monaten herrscht wegen der beiden Grossbaustellen beim Park Hotel und Hotel Hertenstein reger Lastwagenverkehr. Das sorgte unlängst für Unmut in der Bevölkerung (wir berichteten). Der Gemeinderat teilt nun mit, dass die zunächst geplante Deponie, welche die Aushubtransporte möglichst gering halten sollte, wegen Einsprachen nicht realisiert werden konnte. Auch eine Baupiste in Hertenstein konnte nicht gebaut werden – deshalb der Mehrverkehr. Die Aushubtransporte beim Park Hotel seien nun jedoch abgeschlossen, jene in Hertenstein seien es in den kommenden Wochen. (pd/jon)