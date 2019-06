Verkehrsbehinderungen am Frauenstreiktag

Frauenstreiktag in der Zentralschweiz: Luzerner Lehrerinnen kann bei Teilnahme der Lohn gekürzt werden

In zwei Wochen finden schweizweit Demonstrationen für die Rechte der Frau statt. Wer in unserer Region dafür auf die Strasse gehen will, muss allerdings sicherstellen, dass er an diesem Tag überhaupt freinehmen darf.