Öffentlicher Verkehr Neue Strategie: Verkehrsbetriebe Luzern hinterfragen das Geschäft mit Carreisen Drohende Ausschreibungen von Buslinien bewegen die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) dazu, an ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten. Das Unternehmen will Kosten einsparen – und überprüft einen Betriebszweig kritisch.

Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) starten mit einer neuen Strategie namens «Wir bewegen Luzern» ins Jahr 2022. Damit reagiert das Unternehmen auf mögliche Ausschreibungen von Buslinien, wie es am Dienstag auf Anfrage heisst. Im vergangenen Sommer nämlich kündigte der Verkehrsverbund Luzern (VVL) an, allenfalls Buslinien auszuschreiben, die traditionellerweise in der Hand der VBL sind. Deshalb wollen die Verkehrsbetriebe an ihrer «Wettbewerbsfähigkeit arbeiten». Denn die Geschäftsleitung sei überzeugt, dass die VBL «wie der Wasserturm oder die Kapellbrücke zu Luzern» gehörten.

«Die finanzielle Situation ist seit der Coronapandemie angespannt», schreiben die VBL auf Anfrage. «Die Geschäftsleitung hat ein Projekt aufgegleist, in welchem alle Abteilungen und Abläufe geprüft werden, um Kosten einzusparen.»

Ein Businessplan für «VBL Reisen»

Aufhorchen lässt die Aussage, dass die Verkehrsbetriebe für den Betriebszweig «VBL Reisen» einen Businessplan erarbeiten wollen. «Dieser soll aufzeigen, ob und in welcher Form ‹VBL Reisen› weitergeführt werden kann», heisst es. Dass die Zukunft des Carreise-Unternehmens auf wackeligen Beinen steht, wurde schon vor einigen Monaten vermutet. Die Verkehrsbetriebe betonen jedoch auf Anfrage, dass eine Abstossung von «VBL Reisen» keinesfalls beschlossene Sache sei.

Die Verkehrsbetriebe Luzern arbeiten an der künftigen Unternehmensstrategie. Symbolbild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. September 2021)

Die Verkehrsbetriebe sind zweigeteilt: Die VBL sind für den subventionierten öffentlichen Verkehr zuständig, während die Tochtergesellschaft vbl transport ag privatwirtschaftlich tätig ist – unter anderem mit den erwähnten Carreisen. Wie die VBL weiter ausführen, spüren die VBL nach wie vor einen wirtschaftlichen Druck:

«Damit der Eignerin, der Stadt Luzern, künftig eine Dividende ausbezahlt werden kann, muss die Tochtergesellschaft profitabel wirtschaften.»

Bereits 2020 hat die Stadt Luzern ihre Erwartungen in Sachen Dividenden heruntergeschraubt – von jährlich einer Million auf 300'000 Franken.

«Hotel gehört nicht zu Kerngeschäft»

Eine erste Entrümpelung des VBL-Konzerns fand Anfang 2021 statt. Die Stanser Thepra AG, die Postauto-Linien in Nidwalden betrieben hat, wurde mit der vbl transport ag fusioniert. Die Thepra AG hinterliess eine Liegenschaft: das Hotel Stans Süd. Mittlerweile wurde ein Makler beauftragt, den Verkauf dieser Liegenschaft «professionell abzuwickeln».

Erstmals fällt auch eine klare Ansage zum Hotel Stans Süd: «Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat der vbl sind sich einig, dass der Besitz einer Liegenschaft mit einem Hotel nicht zum Kerngeschäft eines Transportunternehmens gehört.»

Wie viel Geld die Verkehrsbetriebe 2016 für den Kauf der Liegenschaft in die Hand nahmen, ist nach wie vor offen. «Betreffend Höhe des Kaufpreises wurde damals Stillschweigen vereinbart», schreiben die VBL auf Anfrage. «Auch wenn Transparenz für uns eminent wichtig ist, können wir diese Abmachung nicht brechen.»