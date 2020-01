Verkehrsverbund Luzern und VBL wollen Buslinie 1 verbessern Die VBL-Linie 1 steht seit ihrer Verlängerung bis nach Ebikon immer wieder in der Kritik. Die Verkehrsbetriebe und der Verkehrsverbund Luzern reagieren nun mit Sofortmassnahmen.

Mühsam: während den Stosszeiten ist die verlängerte VBL-Linie 1 oft überfüllt und verspätet.

(Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 20.Dezember 2019)



(sre) Überfüllte und verspätete Busse: seit die Buslinie 1 der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) mit dem neuen Fahrplan bis zur Haltestelle Fildern bei der Mall of Switzerland in Ebikon fährt, scheuen die Luzerner ÖV-Nutzer nicht mit Kritik. Da die Linien 22 und 23 neu schon am Bahnhof Ebikon enden, muss der «Einer» auf seiner Strecke mehr Fahrgäste aufnehmen – zu Stosszeiten ist die Kapazität oftmals ausgelastet. «Durch die Verspätungen verkehrten die Busse auf der Linie 1 in unregelmässigen Abständen, was zu Kapazitätsengpässen in den Fahrzeugen führte», schreibt der Verkehrsverbund Luzern (VVL) in einer Mitteilung. «Als Folge konnten in Ebikon die Anschlüsse von der Linie 1 auf die Linien 22 und 23 nicht sichergestellt werden.»

Dass das Angebot noch nicht den Erwartungen entspricht, wissen auch die VBL und der VVL. Sie präsentieren nun erste Massnahmen, um die Linie 1 zu verbessern. Manche davon seien bereits vergangene Woche umgesetzt worden, andere sind momentan in Umsetzung:

Lichtsignalanlage Sedel: Anpassungen zur Vermeidung Rückstau im Bereich Schlossberg/ Zürichstrasse.

Optimierung der Lichtsignalanlage Fildern in Prüfung, da die Busse beim Wenden im Kreisel vor der Mall of Switzerland viel Zeit verlieren.

Kreisel Mall of Switzerland: Neue Halteverbotstafel sowie zusätzliche Bodenmarkierungen in Umsetzung.

Aktive Disposition durch die Leitstelle (Kurzwenden Ebikon Fildern bei Verspätungen und Einsatzkurse).

Überprüfung der Verlustzeiten der Linie 1 in beide Richtungen.

Zudem werde geprüft, ob die VBL morgens zusätzliche Busse einsetzen könne. Da die Betriebsabwicklung während der Fasnacht für die Transportunternehmen eine hohe Belastung darstelle, können zusätzliche Fahrzeuge laut dem VVL frühestens ab dem Montag nach den Fasnachtsferien (2. März 2020) eingesetzt werden. Die notwendigen Abklärungen seien im Gange.

Abgesehen von der Linie 1 ziehen VBL und VVL aber eine positive Bilanz zum Fahrplanwechsel. Gerade die neue Linie 30 von Ebikon nach Littau und die verlängerte Linie 22 nach Gisikon-Root werden hervorgehoben. Für Fahrten ab Luzern Bahnhof ins Rontal empfiehlt der Verkehrsverbund zudem die Nutzung der S1 mit Anschluss in Ebikon auf die Linien 22 und 23.