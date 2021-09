Verkehrsdrehscheiben Bundesrätin Sommaruga besucht Emmenbrücke – und ist voll des Lobes für Verkehrsdrehscheibe Seetalplatz Am Donnerstag unterzeichneten Vertreter von Bund, Kantonen und Gemeinden eine Erklärung zur Förderung von Verkehrsdrehscheiben. Als Standort wurde Emmenbrücke gewählt – wegen seiner Vorbildfunktion.

Um Verkehrsprobleme zu lösen, sollen Bund, Kantone und Gemeinden enger zusammenarbeiten. Das Ziel ist, sogenannte Verkehrsdrehscheiben optimal zu entwickeln. Damit sind Orte gemeint, an denen verschiedene Verkehrsträger aufeinandertreffen. Um diese Absicht zu bekräftigen, unterzeichnete Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) am Donnerstag in der Viscosistadt gemeinsam mit Vertretern der Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs, des schweizerischen Städte- sowie des Gemeindeverbands die «Erklärung von Emmenbrücke».

Die Unterzeichnung der Erklärung von Emmenbrücke in der Viscosistadt mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Vordergrund. Auch der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter ist zu sehen (Dritter von links). Bild: Urs Flüeler/Keystone (Emmenbrücke, 9. September 2021)

Der Bund wählte Emmenbrücke als Standort, weil dort am Seetalplatz in den letzten Jahren eine Drehscheibe mit Vorbildfunktion realisiert worden sei. Es entstand ein grosser Busbahnhof in der Nähe des Bahnhofs, weiter wurde die Strasse komplett umgestaltet. Zudem passe der Ortsname, weil mit den Verkehrsdrehscheiben eine Brücke zwischen den Staatsebenen, den verschiedenen Verkehrsträgern und auch zwischen Stadt und Land geschlagen werden soll.

Sommaruga besuchte im Rahmen des Anlasses auch den Busbahnhof und sagte dort, dass sie einen persönlichen Bezug zum Ort hat: «Ich habe in Luzern das Konservatorium besucht und in der Viscosuisse in der Rohrpost-Abteilung gearbeitet, um mir mein erstes Klavier zu verdienen.»

Bundesrätin Simonetta Sommaruga während ihrer Rede am Busbahnhof Emmenbrücke. Bild: Pascal Linder (9. September 2021)

Die Erklärung von Emmenbrücke soll mehr sein als nur ein Papiertiger. Bisher hat sich der Bund an solchen Verkehrsdrehscheiben mittels Agglomerationsprogramm finanziell beteiligt. Sommaruga kündig an, eine weitergehende Unterstützung zu prüfen. So bestünden auch mittels der Fonds für Schienen und Strassen Möglichkeiten. Sie machte folgendes Beispiel:

«Wenn man einen Bahnhof umbaut, kann man von Beginn weg die ganze Entwicklung einer Region betrachten und nach Lösungen für die Verkehrsprobleme suchen. Hier will der Bund schauen, wie er finanziell mithelfen kann.»

Weiter wolle man auch fachliche Unterstützung leisten aufgrund der Erfahrungen der bereits bestehenden Verkehrsdrehscheiben.

Mehr als nur Verkehr: Drehscheiben sollen attraktiv sein

Sommaruga betonte: «Es ist wichtig, solche Drehscheiben für die Bevölkerung attraktiv zu gestalten.» Das bedeute nicht nur, dass sie gut und schnell erreichbar sind oder man unkompliziert umsteigen kann.

«Man kann dort auch einkaufen, es gibt Schulen und Arbeitsplätze.»

Auch diesbezüglich sei Emmenbrücke mit dem geplanten kantonalen Verwaltungsgebäude am Seetalplatz, der Hochschule für Design und Kunst und weiteren vorgesehenen Neubauten in der Nähe vorbildlich.

Sommaruga unterwegs beim Seetalplatz, links von ihr der Emmer Baudirektor Josef Schmidli, rechts von ihr Gemeindepräsidentin Ramona Gut und Regierungsrat Fabian Peter. Bild: Urs Flüeler/Keystone (9. September 2021)

Die zahlreich anwesenden Vertreterinnen und Vertreter des Kantons Luzern, der Stadt Luzern sowie der Gemeinde Emmen waren erfreut ob des magistralen Lobes sowie der Unterzeichnung der Erklärung. «Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte der kantonale Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP). Bekanntlich werden in der Region Luzern noch weitere Drehscheiben realisiert: etwa in Horw, Ebikon oder in Kriens-Mattenhof. Nun gelte es, das Konzept konsequent umzusetzen und auch stets zu überprüfen, ob die angebotenen Verbindungen noch zeitgemäss sind oder ob auch neue Mobilitätsangebote hinzukommen sollen.

Förderung des ÖV sowie des Fuss- und Veloverkehrs

Verkehrsdrehscheiben sollen eine Verlagerung auf den Fuss-, Velo- und den öffentlichen Verkehr vorantreiben, In seiner Rede betonte Peter, dass es in der Umgebung Lösungen wie Mobilitätskonzepte für Überbauungen und attraktive Fuss- sowie Velowege brauche. In der kantonalen Verwaltung am Seetalplatz etwa seien weniger als 100 Parkplätze für rund 1000 Arbeitsplätze geplant. Es gelte, die Siedlungsentwicklung dort zu konzentrieren, wo ein guter ÖV-Anschluss besteht.

«Wir wollen Wachstum ermöglichen und die Landschaft schützen.»

In die Richtung der anwesenden Bundespolitiker fügte er an, dass auch der Durchgangsbahnhof Luzern sowie der Bypass zentral seien, um die Attraktivität des ÖV zu erhöhen. Der Bypass, weil er Stadt und Agglomeration entlaste und so auch die Busse besser vorankämen.

Auch der Luzerner Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) äusserte sich am Anlass in seiner Funktion als Präsident der Städtekonferenz Mobilität. «Die Mobilität muss einen Beitrag leisten zum Klimaschutz», sagte er. Die Drehscheiben stellten einen Schritt in diese Richtung dar. Er erwähnte auch, dass es unterschiedliche Vorstellungen gebe, was den Anteil des Autoverkehrs angeht. Dieser sei in städtischen Gebieten naturgemäss tiefer als im eher ländlichen Gebiet. Grundsätzlich sei es wichtig, dass die drei Staatsebenen Bund, Kanton und Gemeinde auf Augenhöhe zusammenarbeiten.