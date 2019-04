Verkehrshaus: Jetzt ist der Rega-Amulanzjet offiziell Ausstellungsstück Heute Dienstag eröffnet die neue Ausstellung «Die Schweiz fliegt!» des Verkehrshauses. Gezeigt wird unter anderem der Rega-Ambulanzjet, der Luzern per Floss erreichte. Simon Mathis

Überführung eines ausgemusterten Rega-Flugzeuges von Alpnach nach Luzern. (Bild: Pius Amrein, 8. März 2019)



Heute Dienstag eröffnet das Verkehrshaus die Ausstellung «Die Schweiz fliegt!». Neu gezeigt wird ein Cessna-Wasserflugzeug, ein Jet der Patrouille Suisse und ein Ambulanzjet der Rega. Der Ambulanzjet wurde Anfang März per Fähre von Alpnachstad nach Luzern verfrachtet, nun ist er für die Besucher bereit. Der Jet befindet sich draussen zwischen dem Gebäude Luftfahrt und dem Hans-Erni-Museum und kann per Rampe erreicht werden.

Ein neuer Bereich im Verkehrshaus wird den Einsatz von Sicherheitstechnologien am Flughafen zeigen, heisst es in der Mitteilung. Darüber hinaus thematisiert die Ausstellung die Schweiz in der Raumfahrt und die Elektromobilität in der Luft.