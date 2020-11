Kommentar Verkehrspolitische Behördenpropaganda - ein Paradebeispiel aus dem Luzerner Stadthaus Dort, wo seit Ende Juni Fahrverbot herrscht, kurven in der Stadt Luzern nach wie vor Autos im Zweiminutentakt umher. Und was sagen die städtischen Behörden zur neuen, lange umstrittenen autofreien Zone an der prominent gelegenen Bahnhofstrasse? «Das Verkehrsregime funktioniert.» Eine solche Kommunikation ist irreführend und schönfärberisch.

Jérôme Martinu, Chefredaktor Luzerner Zeitung und Regionalausgaben. Bild LZ

Autofrei soll sie seit Ende Juni sein, die Stadtluzerner Bahnhofstrasse an prominenter Lage. Die Realität: Um 80 Prozent hat der Autoverkehr zwischen Theater und Seebrücke abgenommen. Für das Tiefbauamt von Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) Grund genug, die erste Bilanz zum neuen Regime so zu übertiteln: «Bahnhofstrasse: Das Verkehrsregime funktioniert.» Das stimmt so natürlich nicht.

Selbst wenn man grosszügig berücksichtigt, dass die neue Abführung des Verkehrs via Kreuzungen Viktoriaplatz und Winkelried-/Pilatusstrasse gemäss Stadtbehörden ohne grössere Friktionen zu laufen scheint, ist obige Überschrift irreführend und schönfärberisch. Und ein Paradebeispiel für verkehrspolitische Behördenpropaganda. Denn die von der Stadt selber kommunizierten Fakten zeigen: Noch immer fahren pro Stunde 30 Autos durch die seit Ende Juni für den Durchgangsverkehr gesperrte Bahnhofstrasse – im Zweiminutentakt durchs Fahrverbot. Warum das so ist, «kann zurzeit nicht beurteilt werden». Was soll hier also funktionieren?

Immerhin, die Durchfahrtsquote sei «noch zu hoch». Und: «Die Stadt prüft deshalb, ob die Signalisation weiter verbessert werden kann.» Auch hier ist die Kommunikation fragwürdig. Was gibt es denn noch zu prüfen, wenn vier Monate nach der Umstellung noch immer 15 Prozent des ursprünglichen Verkehrs durchs Fahrverbot rollen? Es muss heissen: «Die Stadt sorgt deshalb zeitnah dafür, dass sich die Situation massgeblich verbessert.»