Kommentar Luzerner Stadtparlament macht verkehrspolitische Muskelspiele mit dem Kanton Das Luzerner Stadtparlament stellt Weichen in der Verkehrspolitik – und verschärft die Vorschläge der Exekutive. Damit geht das Parlament auf Konfrontation mit dem Kanton.

Robert Knobel

Bild: Dominik Wunderli

Mit dem «Konzept Autoparkierung» hatte der Luzerner Stadtrat eine ausgewogene und moderate Weiterentwicklung der Parkplatzpolitik präsentiert. Es zielte insbesondere darauf, Parkflächen für kurzzeitige Besorgungen in der Innenstadt frei­zuspielen. Das sollte den dortigen Geschäften zugutekommen.

Doch das Stadtparlament ist nun dabei, das Paket deutlich zu verschärfen. Die Stossrichtung ist klar: Autofahren in der Stadt Luzern soll unattraktiver werden. So sollen Jahresparkkarten deutlich teurer werden, und in weiten Teilen der Stadt sollen bei Neubauten nur noch sehr wenige Parkplätze erstellt werden dürfen. Und was der Stadtrat noch tunlichst vermieden hatte, zu erwähnen, rückt jetzt in den Bereich des Möglichen: die gezielte Streichung von Strassenparkplätzen. Es genügt künftig nachzuweisen, dass die Parkplätze für einen neuen Veloweg, eine Busspur oder für Veloabstellplätze gebraucht werden. Die linksgrüne Mehrheit des Parlaments will diese Massnahme notfalls auch als Kniff einsetzen, um die Velo- und ÖV-Infrastruktur entlang von Kantonsstrassen zu verbessern, die eigentlich ausserhalb des Einflussbereichs der Stadt liegen.

Ob sich solche Muskelspiele auszahlen, bleibt abzuwarten. Denn der Kanton plant auf seinen Strassen sehr wohl Velowege und Busspuren – es dauert einfach länger, als von der Stadt gewünscht. Die angriffslustige Politik des Luzerner Stadtparlaments wird den verkehrspolitischen Graben zum Kanton wohl weiter öffnen.