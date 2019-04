Velofahrer bei Zusammenstoss mit Auto in Neuenkirch verletzt Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Neuenkirch ein Velofahrer verletzt worden. Der Mann prallte ins Heck eines Autos, das vor einem Fussgängerstreifen abbremste.

(pd/dvm) Der Unfall hat sich am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der Luzernstrasse in Neuenkirch ereignet, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilte. Eine Lenkerin musste ihr Auto vor einem Fussgängerstreifen abbremsen. Ein nachfolgender Velofahrer bemerkte dies zu spät und prallte direkt in das Heck des Autos. Der 59-jährige Mann wurde dabei verletzt. Er musste vom Rettungsdienst hospitalisiert werden.