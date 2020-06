Verkürzte Tournee: Der Circus Knie kommt erst im Dezember nach Luzern Clowns, Tiere und Artisten: Der Circus Knie will nach der Coronakrise doch noch durch die Schweiz ziehen. Die Zelte werden aber in weniger Städten aufgeschlagen.

Das Zirkuszelt des Knie wird bald wieder aufgestellt. Bild: Stefania Telesca / AGR

(mg) Doch noch Manage frei für den Circus Knie. Nach der Coronapause will der Schweizer Nationalzirkus wieder durch das Land ziehen. «Die Direktion des Circus Knie hat beschlossen, ab dem 4. September eine verkürzte Tournee durch die Deutschschweiz zu machen», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dabei wird der Spielplan auf den Kopf gestellt. Geplant war etwa, dass der Zirkus Anfang Juli in Luzern zu Gast ist. Nun verschiebt sich dieses Gastspiel auf den Dezember.

Das Zirkuszelt wird zudem in Zug, Bern, Langenthal, Thun, Aarau, Buchs, Chur, Zürich, St.Gallen, Wil und Rapperswil aufgestellt. Die Premiere wird mit über fünf Monaten Verspätung am 4. September 2020 in Bern stattfinden. Ursprünglich sollte die Premiere des aktuellen Programms im März stattfinden. Jetzt tourt der Zirkus bis Ende Dezember durch die Schweiz. Aber nicht an alle Orte: «Leider musste der Circus Knie in diesem sehr speziellen Jahr schweren Herzens aufgrund der komplizierten Tournee-Verschiebung entscheiden, die Gastspiele in der Romandie und im Tessin ganz zu streichen», heisst es in der Mitteilung.

Da ab Ende Juli ein komplett neuer Tournee-Plan aufgeschaltet werde, können zudem alle bereits gekauften Tickets für die Gastspiele ab sofort zurückgegeben werden, schreibt der Circus Knie. Wegen der «hohen Aufwände der Rückabwicklung» werde bei einer Rückgabe ein pauschaler Betrag von 5 Franken pro Ticket abgezogen.