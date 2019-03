Live Manöver geglückt: Hier unterquert der Rega-Jet die Achereggbrücke Ein ausgedienter Jet der Rega erhält heute ein neues Zuhause. Mit einer Fähre wird das Flugzeug von Alpnach nach Luzern gebracht. Mit uns verpassen Sie keinen Moment. Simon Mathis

08:50 Uhr

Das Manöver ist geglückt: Rückwärts unterquert der Rega-Jet die Achereggbrücke in Stansstad:

08:38 Uhr

Der Ambulanzjet Challenger CL-604 nähert sich bereits der Achereggbrücke in Stansstad:

(Bild: Simon Mathis)

08:33 Uhr

Der Challenger 604 wird ab 16. April Teil der permanenten Rega-Ausstellung «Medizinische Hilfe aus der Luft» des Verkehrshaus sein. Sie soll einen Einblick in die internationale Tätigkeit der Schweizerischen Rettungsflugwacht gewähren. Von Innen besichtigen kann man den Rega-Jet an Führungen. Hier verlässt der Jet das Becken von Alpnach:

(Bild: Simon Mathis)

08:24 Uhr

«Knackpunkt ist die Achereggbrücke in Stansstad»

sagt Projektleiter Bruno Bucher von der Firma Christen. Der Seegang müsse ruhig sein und es dürfe nicht zu windig sein.

08:18 Uhr

Es ist soweit: Der Rega-Jet macht sich auf die Reise.

08:11 Uhr

Projektleiter Bruno Bucher erklärt, wie lange die Vorbereitungen für den Transport dauerten:

07:46 Uhr

Es geht schneller vorwärts als geplant. Der Challenger steht in Alpnach auf der Fähre und ist fast bereit für die Abfahrt.

«Die Wetterlage ist günstig für den Transport»,

sagt der Verantwortliche Bruno Bucher der Firma Christen. Es habe kaum Wind und keinen Wellengang.

07:36 Uhr

Die Rega hat den Challenger 604 auf dem Flugplatz Alpnach auf seine letzte Reise vorbereitet. So baute man dem Jet optisch intakte, aber nicht mehr verwendbare medizinische Geräte ein. Auch Attrappen finden sich im Inneren. Die Verwandlung vom Flugzeug zum Ausstellungsstück ist also bereits vollzogen.

07:10 Uhr

Mit einem Schwerlastkran wird der Rega-Jet auf eine schwimmende Plattform gehievt.

(Bild: Simon Mathis, Alpnach, 8. März 2019)

07:04 Uhr

Stolze 18 Millionen Kilometer hat der Rega-Jet zurückgelegt, 4400 Patienten transportiert und weltweit 156 Destinationen angeflogen. Er ist eine fliegende Intensivstation. Die Rede ist vom Ambulanzjet Challenger 604, der 16 Jahre lang für die Rega im Einsatz war. Eine längere Dienstzeit absolvierte kein anderer Jet für die Rega. Heute geht das Flugzeug in den wohlverdienten Ruhestand. Per Schiff wird der Challenger vom Flugplatz Alpnach ins Luzerner Verkehrshaus transportiert. Dort wird der Jet ab 16. April ausgestellt – als Schenkung der Rega. Wir sind früh aus den Federn, um bei der Überfahrt mit dabei sein zu können.

07:00 Uhr

Herzlich Willkommen zur Überfahrt des Rega-Jets auf einer Fähre von Alpnach über den Vierwaldstättersee ins Verkehrshaus nach Luzern. Und so sieht das heutige Programm aus:



7 Uhr: Verladen des Jets auf die Fähre in Alpnach

9.30 Uhr: Abfahrt Richtung Verkehrshaus

11.30 Uhr: Eintreffen der Fähre beim Verkehrshaus in Luzern: Abladen des Jets auf auf einen Lastwagen

16:15 Uhr: Umladen des Jets von vom Lastwagen auf die Endposition im Verkehrshaus

16:30 Uhr: Die Umladung des Jets auf seine Endposition wird laut Richtzeit um 16.30 Uhr beendet sein. Wir sind gespannt