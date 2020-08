Vermeintlicher Gleitschirmabsturz in Krienser Wohnquartier – Polizei und Ambulanz vor Ort In der Stadt Kriens kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit einem Gleitschirm. Die Einsatzkräfte der Polizei und die Ambulanz sind vor Ort.

Die Einsatzkräfte in der Schällenmatt in Kriens. Am Boden liegt der Gleitschirm. Bild: Robert Knobel

(stg) In der Schällenmatt in Kriens kam es am Donnerstagabend zu einem Vorfall mit einem Gleitschirm. Die Luzerner Polizei bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung den Einsatz.

Die Polizei sichert Spuren am Unfallort in Kriens.

Wie es zu dem Unfall kam und ob es dem Gleitschirm-Piloten gut geht, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Einsatzkräfte der Polizei sind noch vor Ort.

... Update folgt ...