Vermisst: Wer hat diesen Mann gesehen? Seit Samstagnachmittag wird der 69-jährige Rudolf Vorburger vermisst. Die Polizei sucht nach Hinweisen.



Rudolf Vorburger wird seit Samstag vermisst. (Bild: Luzerner Polizei)

(stg) Wie die Luzerner Polizei mitteilt, verliess Rudolf Vorburger am Samstag gegen 13.30 Uhr seinen Aufenthaltsort sein Alterszentrum in Luzern und ist seitdem vermisst. Der Mann ist zu Fuss oder eventuell mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.



So sieht der Vermisste aus



Rudolf Vorburger ist gemäss Polizeiangaben etwa 1,75 m gross und hat eine schlanke Statur. Er hat kurzes graues Haar und braune Augen, trägt beige Hosen, eine schwarzweisse Strickjacke und ein graues Cap.

Der Vermisste leidet unter Demenz, hat Wortfindungsstörungen und spricht einen Zürcher Dialekt.



Personen, welche Rudolf Vorburger unterwegs gesehen haben oder Angaben über den Verbleib des Vermissten machen können, bittet die Luzerner Polizei, sich unter Tel.-Nr. 041 / 248 81 17 oder beim nächsten Polizeiposten zu melden.