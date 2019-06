Vermisster Quadfahrer in Luthern tot aufgefunden Ein 75-jähriger Quadfahrer wurde am Montag als vermisst gemeldet. Am Dienstagmorgen wurde er in Luthern tot aufgefunden.

(pd/lil) Am Dienstagmorgen um kurz nach 8 Uhr wurde ein als vermisst gemeldeter 75-jähriger Mann im Gebiet Ober Scheidegg in Luthern tot aufgefunden. Das teilt die Luzerner Polizei am Dienstagnachmittag mit. Gemäss erster Erkenntnisse ist er mit seinem Quad vom Weg abgekommen und verstorben.

Der Mann wurde am Montag bei der Kantonspolizei Bern als vermisst gemeldet. Er soll mit einem Quad-Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Das Gebiet, in welchem sich der Mann möglicherweise befinden konnte, wurde – gestützt auf Ermittlungen der Kantonspolizei – eingegrenzt. Daraufhin suchten die ganze Nacht mehrere Patrouillen der Luzerner Polizei und der Kantonspolizei Bern nach dem Mann, wofür auch ein Helikopter der Rega eingesetzt wurde. Am Dienstagmorgen wurde die Suche zusätzlich durch die Alpine Rettung Schweiz unterstützt. Nach Fund des Mannes hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.