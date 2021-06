Versorgung 2500 Haushalte in Ebikon sind ohne Strom Seit Samstagmorgen sind Teile der Gemeinde Ebikon von einem Stromausfall betroffen. Bis wann die Störung dauert, kann die CKW noch nicht sagen.

(jus) In Ebikon ist am Samstagmorgen in 2500 Haushalten der Strom ausgefallen. Dies bestätigt Marcel Schmid, Mediensprecher der Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW), auf Anfrage. Die Netzstörung habe um etwa 9 Uhr begonnen. Den Grund dafür kenne man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, so Schmid. Somit ist unklar, ob die starken Gewitter der vergangenen Nacht eine Rolle spielten.

Gemäss Schmid sind die CKW-Mitarbeitenden vor Ort und versuchen, die Störung zu beheben, damit die betroffenen Haushalte möglichst bald wieder mit Strom versorgt werden können. Wann dies der Fall sein wird, kann der Mediensprecher Stand 10 Uhr noch nicht sagen.